“Malatya’ya Hizmet Lazım”

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yüksek Mimar Ahmet Münir Erkal, Malatya’yı iyi yerlere taşımak istediklerini ifade ederek, Bu işi bilen insanlar yapmalıdır” dedi.

30 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren Erkal, Özalper Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle toplantısında konuşan SP Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk, “Hizmet etmek, ibadet etmek anlamındadır. Biz biliyoruz ki, Malatya’ya hizmet edilmesi lazım. Belediye hizmetleri, teknik eleman hizmetleridir. Yüksek Mimar, Mimar ve İnşaat Mühendisi ile bu işe aday olduk. Ellerinizi vicdanlarınıza koyun. Malatya’da seçimlere giden siyasi partilerin adaylarına bakın. Böyle deneyimli ve tecrübeli bir kadro bulamazsınız” dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay ise Saadet Partisi’nin iyi bir kadroyla Malatya’da göreve talip olduğunu belirterek, “Malatya büyükşehir olduktan sonra üzerimize daha fazla sorumluluk düştü. Buna seyirci kalamazdık. Çünkü bütün Malatyalıların üzerimizde hakkı var. İşte bu sorumluluğumuzun gereği olarak Malatya büyükşehre, en bilgili, en tecrübeli, ufku ve vizyonu yüksek olan, çalışmayı ibadet sayan, herkese adil davranacak olan bir adayla karşınıza çıktık. Bu anlamda ehliyetli ve liyakatli insanlarla göreve talip olduk. Ve inanıyoruz ki, 30 Mart’ta milletimizin takdiriyle bu kadrolarımız iş başına gelecek, hak yerini bulacaktır” diye konuştu.

“SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN SAHAYA ÇIKTIK”

SP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksek Mimar Ahmet Münir Erkal, işi bilen insanların Malatya’yı yönetmesi gerektiğini vurgulayarak, “Biz siyaseti, vaatlerle, istismarlarla, gökteki yıldızları vaat ederek, milleti aldatarak, milleti kandırarak yapmak istemiyoruz. Siyasetin odak noktası hesap verme şuuruyla hizmet etmeyi, çözüm üretmeyi, problemleri gidermeyi, sıkıntıları çözmeyi, dertleri ortadan kaldırmayı niyet ederek bu sahaya çıkıyoruz. Bu samimiyetle, Malatya’yı bir yerlere taşımak istiyoruz. Burada biliyoruz ki, ehliyet ve liyakat esastır. Bu işi bilen insanlar yapmalıdır. Bu işe hakim olanlar, tecrübesi, mesleki altyapısı, birikimi, vizyonu, hizmet iradesi, heyecanı, hizmet verme şuuru, kul yememe iradesi olan insanlar Malatya’yı yönetmelidir” şeklinde konuştu.

“İNSANLARIMIZLA BİRLİKTE YÜRÜMEK İSTİYORUZ”

Erkal, Malatya’yı en iyi şekilde yönetmek için hedeflerini ortaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“O billboardlara Kuzey çevre yolu açacağınızı yazın. Malatya’yı sağlık kenti yapacağınızı yazın. Karakaya Baraj Gölü’nün mastır planını yapacağınızı yazın. Beydağı’nı nasıl yayla ve kış turizmine açacağınızı yazın. Hayretle, dehşetle, şaşkınlıkla izliyorum. Bu yerel seçimdir. Biz burada Malatya Büyükşehir Belediye Başkanını seçeceğiz. Biz, insanlarımızla beraber yürümek istiyoruz. hemşerilerimizin taleplerini alıp, bilgi birikimimizle yoğurup, ortaya güzel çözüm paketleri, hizmet paketleri, vizyonlar, projeler, hedefler ortaya koymak istiyoruz.”