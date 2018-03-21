“Malatya’ya İhanet Ediliyor”

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, ”Koskoca Beydağı TOKİ Konutlarından görünmez oldu. 5 katlı binalar 11 -12 kata çıkarılıyor. Malatya’ya ihanet ediliyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz beraberinde belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ile birlikte Beydağı TOKİ Binaları önünde basın açıklaması yaparak Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarının Malatya’yı betonlaştırdığını savundu.

Kiraz, Eski Devlet Hastanesi arkasındaki TOKİ Konutları önünde yaptığı açıklamada, “Malatyalıların burayı görmesi için TOKİ Konutlarına geldik. TOKİ Konutlarına baktığımız zaman korkunç manzarayı görüyoruz. Koskoca Beydağı TOKİ Konutlarından kaybolmuş durumda. Burada gökyüzünü görmek bile mümkün değil. Uzun süredir başta İstanbul olmak üzere birçok şehir de şehirlere ihanet ettik mi etmedik mi tartışması yapılıyor. Bizzat İstanbul’da AKP’nin Genel Başkanı çıkarak şu ifadeleri kullandı; “Biz bu kente ihanet ettik, bende sorumluluk sahibiyim” dedi. Peki, Malatya’ya ihanet edildi mi edilmedi mi? AKP’nin genel başkanı geldiğinde yapılanlar onlardan gizleniyor. Çiçeklerle, AKP bayraklarıyla donatılmış bir cadde üzerinde yolculuk yaptırıp bir Beydağı’nı görmelerini engelliyorlar. Malatya’ya da ihanet edildi ve her gün ihanet edilmeye devam ediliyor. Neden? Çünkü asıl olan kendi parti yapılarında, tüzüklerin ve genel başkanlarının ifadelerinde de yatay yapılaşma iken daha bir hafta önce 5 katlı binaları 11 kata 12 kata çıkararak bir dikey yapılaşmanın daha önü açılarak Malatya’ya ihanet ediliyor. Büyükşehir belediye meclis gündem maddelerinin %90’ı imar konularıyla ilgili ve imar komisyonuna yıllardır CHP meclis üyelerini almıyorlar. Tüm Malatyalılara soruyorum neden CHP üyeleri imar komisyonunda yer almıyor? Çünkü bizim meclis üyelerimiz orada olursa yandaşlarına rantları dağıtmalarına engel olacağız.” Dedi.

Yandaşlarına rant sağlıyorlar

“Kişiye özel, sadece rant uğruna imar yasalarıyla Malatya’ya ihanet edildi” diyen Kiraz, “ Bizim meclis üyelerimiz dışında bir tek kişi imarla ilgili değişiklik için ses çıkartmıyor. Sadece bizim meclis üyelerimiz kamu yararına olmayan bütün imar tekliflerini red oyu kullanıyorlar. Geçen hafta yapılan belediye meclis toplantısında dikey yapılaşma ile ilgili maddelere red oyu kullandılar. AKP’nin büyükşehir belediye meclis üyeleri Malatya’nın genelinde dikey yapılaşmayı uygulamak istiyorlar. Yine konut alanlarını ticari alanlara, tarım alanlarını ticari alanlara çevirerek ve birilerine rant sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kimliksiz bir Malatya bıraktılar

Kiraz, “Malatya yeşil Malatya olarak bilinirdi. Bugün yeşillikten eser yok. Geçmişte de yine yollar, caddeler, evler vardı. O zaman şehrin her yerinde ağaçları görebiliyorduk. O sokaklardaki ağaçlar büyükşehir belediyesinin polen alerjisine kurban edildi. Şehrin yeni yapılaşma yerlerinde Fahri Kayahan’da, Tecde’de ağaç görmek mucize. Malatya beton Malatya oldu. Kimliksiz bir Malatya kenti oluşturuldu. Kent hafızası yok edildi. Beydağı boyunca insanların yaşam alanları kentsel dönüşüm adı altında insanlığın başına yıkıldı. O bölgede yaşayan insanların müstakil evleri, bahçeleri vardı. Ama o evler TOKİ eliyle gasp edildi. Evleri başına yıkıldı. Bu da Malatya’ya ihanetlerden bir diğeridir. 15-20 katlı binalar yapıp hava sirkülasyonunu bile kestiler şehre kar, yağmur bile yağmıyor.” şeklinde konuştu.

Malatyalı sanatçıların kemikleri sızlar

“Malatya ile özdeşleşmiş bir Kernek’imiz vardı “ Üzerine türküler yazılmış, çok önemli bir bölgemizdi” diyen Kiraz; Sami Kasaplar, Fahri Kayhanlar Malatyalı sanatçılar gidip bugün ki Kernek’i görseler kemikleri sızlar. Kernekli misin, Kerneğe gelmeye yeminli misin türküleri var. Kerneğe gelecek kimse kalmadı. Kernek, Kernek olmaktan çıktı. Dokusu yok oldu. Orada gürül gürül akan suları yok ettiler. Bir ucube yel değirmenini oraya yerleştirdiler. Kernek’i de beton yığını haline getirdiler. İsmet Paşa parkındaki, Kernek’teki, Kanalboyu’ndaki yapılanlar bir ihanet. Önümüzdeki yerel seçimlerde halkımızın gerekli cevapları vereceğine inanıyoruz. Kentine ihanet edenlere sandıkta tokatı atacaklarına inanıyoruz. Büyükşehir belediye meclislerindeki mücadelemizi vereceğiz” dedi.

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