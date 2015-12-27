“Malatya’ya Konteyner Kent..”

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Atalay görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Suriyeli sığınmacılara yönelik hizmetlerde uluslararası toplumdan fazla mali destek görmediklerini söyleyen Atalay, Türkiye olarak yükün daha çok karşılandığını ifade ederek, “Uluslararası camianın bu konuda daha fazla duyarlı olması gerekir. BM sistemi burada aktif olmadıkça bizim yürüttüğümüz çalışmalarla çözüm bulamayız. İşin siyasi, kökten çözümü BM’nin mekanizmanın, BM Güvenlik Konseyi’nin bu işe müdahil olmasıdır. Burada 2 yıldır süren çok ciddi bir trajedi yaşanıyor. Ama BM tıkanmış, BM Güvenlik Konseyi tıkanmış, bir karar alamıyor, bir adım atamıyor ve hepimiz işin insani boyutuyla ilgileniyoruz. Oysa işin çözümü oradadır” dedi.

Suriye’deki olayların siyasi ve güvenlik boyutları olduğuna dikkat çeken Atalay, Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Şubat ayında meydana gelen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili güvenlik birimlerinin çok iyi bir çalışma yaptığını belirterek, “Orada muhaliflerin bir toplantısı olacağı da biliniyor. Şu anda onunla tam irtibat kurulmuş değil, şart da değil o da olabilir” diye konuştu

“Malatya’ya da Kurulacak”

Atalay, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için oluşturulan kamplarda yer kalmadığı, bu nedenle sınırın öte tarafında bekleyen Suriyelileri artık kabul etmediği yönündeki iddialara cevap veren Atalay, ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirterek, “Sığınmacılar için Malatya ve Kilis’te yeni konteyner kentler kurulacak. Bunun için Van’da depremzedelerin boşalttığı konteynerler kullanılacak. Yer kalmadığı için yeni Suriyeli sığınmacılara kapıların kapatıldığı iddiaları da doğru değil. Biz Türkiye olarak açık kapı uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

“Her Yerde Dile Getirdik”

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Türk halkının ve hükümetinin Suriyeli mültecileri olağanüstü şekilde kabul etmesini ve konukseverliliğini uluslararası camia dahil her yerde dile getirdiklerini kaydederek, “Suriye’de ikinci yılını doldurmak üzere olan bir trajik durumla karşı karşıyayız. Çatışmaları durdurmanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Sorun herhangi bir insani yardımla çözülemez. Çözüm sadece siyasi olabilir. Bu siyasi sorumluluğu taşıyanların trajediyi bitirmesi için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söylemekteyiz” ifadesini kullandı.