Malatya’ya Madalya İle Döndüler

Yeşilyurtspor Görme Engelliler Atletizm Sporcuları, Türkiye Şampiyonasından madalyalarla döndü.

Yeşilyurtspor Görme Engelliler Atletizm Takımı, Mersin’de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasında dört altın, üç gümüş, bir bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Yeşilyurtspor Görme Engelliler Spor Kulüp Başkanı Şerif Büyükdaş , Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2016 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Atletizm Şampiyonasının 25-27 Mart tarihleri arasında Mersin Nevin Yanıt Atletizm sahasında gerçekleştiğini kaydetti.

Büyükdaş, 4 sporcu ile katıldıkları şampiyonadan başarılı döndüklerini ifade ederek, “Büyük erkeklerde Emre Yaylacı uzun atlamada 4.80 metre ile Türkiye birincisi olurken, aynı sporcumuz 200 metre koşuda Türkiye ikinciliğini kazandı. Uzun atlamada Resul Özen elde ettiği derecelerle Türkiye ikincisi olurken, 10-11 yaş kategorisinde yer alan Yusuf Çelik, 100 ve 200 metre koşunun yanı sıra uzun atlamada Türkiye birinciliğini elde etmiştir. Sporcularımızdan Abuzer Karadağ ise cirit atmada Türkiye üçüncüsü olmuştur. İki gün süren şampiyonun sonunda takım olarak dört altın, üç gümüş, bir bronz madalya kazanarak büyük bir başarının altına imza atmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Görme Engelli spor takımına her zaman güvenen ve her daim sahip çıkıp destekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ve sporcularımızı şampiyonaya hazırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Fatih Ergül’e emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi