“Malatya’ya Yakışır Bir Yapıya Dönüşecek”

Malatya Ticaret Borsasında yapılan Büyük Şire Pazarı Değerlendirme Toplantısı’nın ardından, uygulamada yaşanan sorunları değerlendirmek üzere Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında ikinci bir toplantı gerçekleştirildi.

Malatya ticareti ve ekonomisi için oldukça önemli bir değer taşıyan kayısının güvenli bir şekilde ticaretinin yapılabilmesi, hak ettiği yüksek katma değeri kazanabilmesi ve marka değerini yükseltmesi noktasında önemli ve simgesel bir mekân olan Büyük Şire Pazarı’nın gerek fiziksel, gerekse işlevsel özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirilen toplantıda kurum ve kuruluşların uygulamada yaşadıkları sorunların masaya yatırıldı.

Toplantı sonunda konuyla ilgili bir açıklama yapan Vali Toprak; “Malatya Valiliği olarak ilimizin ekonomisinin can damarı olan kuru kayısının ticaretinin yapıldığı Büyük Şire Pazarı’nı, Malatya’ya yakışır bir yapıya dönüştürmek üzere ilgili kurumlarımızla iş birliği yaparak çalışmalara başladık.

Burada yapılmaya başlayan ve yapılacak çalışmalarla kayısı ticareti ile iştigal eden üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve esnaflarımız başta olmak üzere tüm paydaşların maksimum düzeyde yarar sağlaması hedeflenmektedir. Valilik de dâhil olmak üzere tüm kurumlarımızın varlık nedeni vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermektir.

Bu bağlamda Battalgazi Kaymakamlığı, Battalgazi Belediye Başkanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret Borsası yetkilileri esnafımızın sorunlarını çözmek, yaşanmakta olan ve yaşanabilecek aksaklıkları gidermek üzere gece gündüz demeden görevleri başında olacaklar. Burada amacımız etkin bir denetim süreci icra etmek de değildir. Bir rehberlik ve eğitim süreci olarak gördüğümüz bu çalışmalarda ürün kalitesi, katma değeri, insan sağlığı ve ilimiz marka değerinin kendine yakışır bir konumda pazarlanması hedeflenmektedir. İlimiz ekonomisine en büyük katkıyı sunan kuru kayısı ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek, pazarda yer alan firmaların ürünlerini hijyen standartlarına uygun şekilde depolamalarını ve ticaretinin yapmaları sağlamak ve ayrıca pazarın huzur ve güvenliğini artırmak üzere yapılan bu çalışmaya katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, esnafımıza ve vatandaşımıza teşekkür ederiz.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi