Malatya’ya Yaşatılan Utancın Altındaki..!

Evkur Yeni Malatyaspor’daki düşüşün, Çarşamba günü ligde kalabilme mücadelesi veren Bandırmaspor karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyetle hezimete dönüşmesi, ev sahibi takımın bir o kadar da gol fırsatını değerlendirememesi EYMS’li futbolcuların sahadaki “utandıran”, “küçük düşüren” ve “rezil eden” performansı Malatyalı taraftarları adeta çıldırttı. Hezimetin, yönetim ile futbolcu grubu arasındaki “parasal” sorundan kaynaklandığı iddiaları yoğunlukla dile getirilirken, geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya’da oynanan Göztepe maçı sonrasında sahada yaşanan bazı görüntüler, “Acaba hezimetin ayak sesleri miydi?” sorusunu gündeme getirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un 1-0 galip geldiği Göztepe maçından sonra, başta takım kaptanı Sedat ve Sadık olmak üzere bazı futbolcuların, kulüp başkanı Adil Gevrek’i, adeta saha içerisinde sıkıştırarak bunalttıkları “pazarlık eder gibi” görüntüleri, 5 gün sonra 5-0’lık hezimet ve “rezalet futbol”, sahalarda pek görülmemiş bir “penaltı israf” pozisyonu ile birlikte daha farklı yorumlanmaya başlandı.

malatyahaber.com muhabiri Mehmet GÖRESİYE’nin, iki futbolcunun kulüp başkanını sahanın ortasında “sıkıştırdıkları” görüntülerin, “prim talebi ve pazarlığı”ndan kaynaklandığı öne sürülürken, bu görüntülere tanık olanlar, taleplere direnen başkanın söz konusu ortamdan, kaptan Sedat’ın çevresini saran futbolcu arkadaşlarına “Tamam konu bende” demesiyle kurtulduğunu ifade ediyorlar.

TFF 1. Lig’de, 2016- 2017 sezonuna “play-off”a kalabilmek için ilk 6 sırada yeralma hedefiyle başlayan, iddialı takımların aldığı “ilginç” sonuçlarla bir anda kendini zirvede bulan Evkur Yeni Malatyaspor’un, birkaç maç dışında etkili ve güçlü bir takım görüntüsü verememesi, ancak işine yarayacak skorlara ulaşarak geldiği zirveyi ne kadar hakettiği, 5-0’lık Bandırma hezimeti ve “utancı”ndan sonra çok daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

malatyahaber.com

FOTOĞRAFLAR: Mehmet GÖRESİYE