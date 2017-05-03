Malatya’ya Yaşatılan Utancın Altındaki..!
Evkur Yeni Malatyaspor’daki düşüşün, Çarşamba günü ligde kalabilme mücadelesi veren Bandırmaspor karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyetle hezimete dönüşmesi, ev sahibi takımın bir o kadar da gol fırsatını değerlendirememesi EYMS’li futbolcuların sahadaki “utandıran”, “küçük düşüren” ve “rezil eden” performansı Malatyalı taraftarları adeta çıldırttı. Hezimetin, yönetim ile futbolcu grubu arasındaki “parasal” sorundan kaynaklandığı iddiaları yoğunlukla dile getirilirken, geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya’da oynanan Göztepe maçı sonrasında sahada yaşanan bazı görüntüler, “Acaba hezimetin ayak sesleri miydi?” sorusunu gündeme getirdi.
Evkur Yeni Malatyaspor’un 1-0 galip geldiği Göztepe maçından sonra, başta takım kaptanı Sedat ve Sadık olmak üzere bazı futbolcuların, kulüp başkanı Adil Gevrek’i, adeta saha içerisinde sıkıştırarak bunalttıkları “pazarlık eder gibi” görüntüleri, 5 gün sonra 5-0’lık hezimet ve “rezalet futbol”, sahalarda pek görülmemiş bir “penaltı israf” pozisyonu ile birlikte daha farklı yorumlanmaya başlandı.
malatyahaber.com muhabiri Mehmet GÖRESİYE’nin, iki futbolcunun kulüp başkanını sahanın ortasında “sıkıştırdıkları” görüntülerin, “prim talebi ve pazarlığı”ndan kaynaklandığı öne sürülürken, bu görüntülere tanık olanlar, taleplere direnen başkanın söz konusu ortamdan, kaptan Sedat’ın çevresini saran futbolcu arkadaşlarına “Tamam konu bende” demesiyle kurtulduğunu ifade ediyorlar.
TFF 1. Lig’de, 2016- 2017 sezonuna “play-off”a kalabilmek için ilk 6 sırada yeralma hedefiyle başlayan, iddialı takımların aldığı “ilginç” sonuçlarla bir anda kendini zirvede bulan Evkur Yeni Malatyaspor’un, birkaç maç dışında etkili ve güçlü bir takım görüntüsü verememesi, ancak işine yarayacak skorlara ulaşarak geldiği zirveyi ne kadar hakettiği, 5-0’lık Bandırma hezimeti ve “utancı”ndan sonra çok daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
malatyahaber.com
FOTOĞRAFLAR: Mehmet GÖRESİYE
Şu başkanın haline bakın bunalmış bir durumda futbolcular baş kaldırmış Sedat ve sadık efendi ne hakkınız var sahanın ortasında başkanı zor duruma sokmaya sayın başkan takımı sabote eden elebaşı topçuları hemen takımdan uzaklastirin bu saatten sonra onlardan fayda gelmez
kardeşim öyle bir durum varsa sadık ve sedatı takımdan uzaklaştırın ne demek başkanı sıkıştırmak pirim yada para bu ikisi yada kaçtane bunun gibi futbolcu varsa takımdan uzaklaştırın kimse para için takımı satamaz bu bir hayinliktir bu tür futbolcuları takımda barındırmayacan yazık günah takıma ne demek 5 sıfır ya kendinize gelin eyyyyyy irfan buz kendine gellllll
Kalan maçlarda Ertaç deneni at kadro dışına sahte kalecilik yapıyor, biz ne kaleciler gördük bu sahtekar, u 21 kalecisi abdulsamedi koy kaleye, halen avantaj varken buna kaleyi emanet etmeyin
Allahtan korkun 17 galibiyet pirimi transfer parası maç maslari maaşlar
Millet asgari ücretli is bulamıyor trilyon aliyosunuz utanmadan nasıl arkali onlu sarilmislar hala para para.para
Bolu ve elazig maçları hariç her MAÇI bandırma maçları gibi oynadık.ve fakat her rakip bandırma degildi.
Hangi TAKIMDA hızlı forvet varsa bizi yenerler.bütün takımlar biliyor ki top sadikta muratta yigitcamda SEDAT ya azubukedeyse hemen baskıyla ya alıp tehlike yaratıyorlar yasa biz hatalı paslasiriz.sezon başından beri daha hatalı PAS işini cozemedikki şampiyon olalım.o vakit ilk işimiz neymiş seneye kadar hatalı paslar üzerinde calismakmis.
Dimi büyük imparator HOCA ve kaptanı deryasi
Eğer doğruysa futbolcu haklı bu şehir bu başarıyı 12 yıldır bekliyor, 20 tane futbolcuya vereceğiniz kişi başı 50 bin TL, eder sana 1 milyon TL zaten super lige çıkınca 50 milyon TL gelir hemen gelecek, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi toplam 500 bin TL verdi dağıt futbolculara o zaman bu durum devam ederse çık tv de adam gibi basın toplantısı yap oynamayan ruhsuz futbolcuları ver taraftarın eline zaten öyle ruhsuz futbolcu başka kulübede yaramaz ortalık olurlar
Yazıklar olsun. Şampiyonluğa oynayan bir takımın düşme potasındaki bir takıma 5-0 gibi bir skorla yenilmesi çok düşündürücü.
bandırmaoynuyodu sampiyonluga sanki
Sedati para vererek mi aldılar
Bence SEDAT para vermiştir
Bu TAKIM şampiyon olmazsa vallahide billahide senin yuzunden
Eğer para için 5-0 yenildiyseler, alacakları da varsa futbolcuların iyi olmuş vermesinler. Nice takım futbolcuları alacakları ödenmedi diye namusuyla şerefiyle sahaya çıkıp yüreklerini ortaya koydular. Ama zannetmiyorum ki bu gün para için yenildiler demek bence daha namuslu olur. Bandırmaspor çatır çatır top oynamadı. Biz kötü oynadık. Elazığspor maçında bu ligin en iyi too oynayan takımı biziz dedik. Bu gün de aynı kadro vardı. Ama sahada Mersin İdmanyurdu mu yoksa Malatyaspor mu o belli değildi.
A.aras yoktu o yuzden
Bu iş bitmiştir. 3.bitiririz. Play of dada ilk maçta eleniriz.Geçmiş olsun.Yukarıdaki resimler bizim de dikkatimizi çekmişti.30 000 bin tl prim istenildiği söyleniyordu.
Bütün yorumlarda İrfan hocaya ve futbolculara yüklenmişler. Başkan ve yönetimin bu işte hiçmi hatası yok. Açsınlar kesenin ağzını. Belki de bu takımı süper ligde yönetecek kabiliyete sahip değiller.
Kese nerde
Ali Ravcı efendi üfürürken mangalda kül bırakmıyorsun noldi
Kral çıplak Malatya sporun başarılarından siyasi rant elde eden her galibiyetten sonra yenimalatya atkısı takıp stada koşanlar Başta Öznur Çalık olmak üzere vekiller maç öncesi TRT ye boy boy reklam veren BB başkanı Ahmet Çakır biraz para konusuna eğilselerdi yenimalatyaspor şimdi şampiyonluğunu çoktan ilan etmiş olurdu. Şimdi çok geç güç eskişehir ve sivasa geçti bu şampiyonluk kaçarsa bir sonraki sene 2.lige bilet alırız. herkes aklını başına alsın.