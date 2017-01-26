“Malatya’ya Yatırıma ve Kazanmaya Davet Ediyoruz”

Vali Mustafa Toprak, 24 Ocak 2017 Salı günü Başbakan Binali Yıldırım’ın, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Tanıtımında detaylarını paylaştığı programına katıldı.

Vali Toprak, Program dönüşü yaptığı açıklamada; Başbakan Binali Yıldırım tarafından ilan edilen ve başvuru kabulüne başlanan, Malatya’nın da içinde bulunduğu 23 ilde uygulanacak olan Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Tanıtım sunumunda detaylı bilgiler verildiğini belirtirken, Malatya’da yeni yatırım yapacak, mevcut yatırımını yenileyecek veya mevcut yatırımını ilimize taşımak isteyen yatırımcılarımıza faizsiz yatırım kredisi, düşük faizli işletme kredisi, arsa tahsisi, yatırım nakliye desteği gibi birçok desteğin yanı sıra yatırım öncesi fizibilitelerin yapılması gibi danışmanlık hizmetlerinin de verilebileceğini ifade etti

Malatya’nın barındırdığı ekonomik potansiyelin yanı sıra program kapsamındaki diğer iller arasında daha avantajlı bir konuma sahip olduğunu, uygulanacak destek programı ile ilimizde yapılacak yeni yatırımların önemli ölçüde canlanacağını söyleyen Vali Toprak, “Değerli yatırımcılarımızı Doğunun Batısı, Batının Doğusu olarak anılan ve Cazibe Merkezleri programı ile yatırımcılarımız için daha avantajlı hale gelen Huzur Kentimiz Malatya’mıza yatırıma ve kazanmaya davet ediyoruz.” diyerek, yatırım süreçlerinin hızlandırması ve kolaylaştırması için tüm kurum ve kuruluşların yatırımcıların hizmetinde olacağını belirterek ilimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Söz konusu programla ve destek kalemleriyle ilgili detay bilgilere Kalkınma Bankası’nın internet sitesi https://basvuru.kalkinma.com.tr/ veya Fırat Kalkınma Ajansı Malatya Yatırım Destek Ofisi internet sitesi www.malatyayatirim.gov.tr adreslerinden ulaşıla bilinecek. Ayrıca; Cazibe merkezleri Programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için Fırat Kalkınma Ajansı Malatya Yatırım Destek Ofisi’nin Tel: 0 (422) 322 15 55 nolu telefonundan da bilgi alına bilinecek.

Cazibe Merkezleri Programı 1. Dönem Başvuruları 24.01.2017 tarihi itibariyle başlamış olup, 27.02.2017 tarihine kadar devam edecek. Başvurular Kalkınma Bankası’nın Ankara’daki merkezine yapılabileceği gibi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası binasında faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı Malatya Yatırım Destek Ofisine de yapılabilecek.

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