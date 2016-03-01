“Malatya’ya Yeni Vizyon Katacak”

Büyükşehir Belediyesi, Fahri Kayahan Bulvarında sürdürdüğü değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Altyapısı tamamlanan bulvarda üst yapı çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi bulvar üzerinde 120 cm. genişliğinde bisiklet yolları, 280 cm yaya yürüyüş yolları, yolun her iki tarafında 2 metre genişliğinde araç otopark yapma çalışmalarını ise tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi projenin ikinci etabında bulvarın ortasından 3,5 metre genişliğinde kanal projesi yapacak. Ayrıca, bulvar boyunca 800 adet ağaç, 400 aydınlatma direği dikilecek.

Bulvar üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yapılacak projeyle ilgili bilgiler verdi. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arif Emecen ile bazı genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Bulvar, Malatya’ya yeni bir vizyon katacak

Fahri Kayahan Bulvarının Malatya’nın önemli arterlerinden biri olduğunu belirten Başkan Çakır, Büyükşehir Belediyesinin bölgede 4-5 yılda önemli altyapı ve yol çalışmalarına imza attığını söyledi.

3 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki caddenin prestij caddeye dönüşeceğini ifade eden Başkan Çakır; “Caddemiz üzerine yaya yürüyüş yolları, bisiklet yolları, araç cep otoparkları, çift gidiş geliş olmak üzere 3 kilometre uzunluğunda yol ve kanal projesi yapacağız.

Kanal projemiz estetik açıdan, bölgeye güzel görsellikler katacak. Kanal projemizin ikinci etabını oluşturuyor. Biz şuanda yol çalışmaları yapıyoruz. Burada 60 bin m2 üzerinde taş kaplama çalışması yapacağız. Malatya’ya yeni bir vizyon katacak bulvarımız, Malatya’nın gezilebilecek güzide caddelerinden biri olacak” dedi.

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