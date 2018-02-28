“Malatya’yı Daha İyi Yerlere Taşırız”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Aytaç Kara, “Bundan sonra daha rahatız. Ben hiçbir zaman kendi açımdan ve ekip olarak öyle düşünmüyoruz çünkü önümüze daha 12 maç var, bu maçlara da aynı ciddiyetle hazırlanacağız” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Kara, “Karabükspor’u zaten hiçbir zaman küçümsemedik. Ona göre de çalışmadık. Futbolda zaten öyle bir şey olamaz. Karabükspor’un zor bir maç olacağını biliyorduk çünkü gerçekten iyi oynuyorlar. Oradaki futbolcu arkadaşlarımı da gerçekten ben yürekten tebrik ediyorum. Bu kadar olumsuzluklara rağmen kendileri için, takımları için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bir emek, bir alın teri var. Onları da buradan tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum kalan maçlarında. Zor bir maçtı bizim için. Kolay gibi gözüküyordu ama zor bir maçtı. Çünkü bu tür maçlar daha da zordur. Rakibiniz rahat olduğunda sizin için daha bir zor maç olur. Biz bu maçın üstesinden iyi geldiğimizi düşünüyorum. Benim her zaman dediğim gibi saha içinde mücadele ettikten sonra, rakip takımdan daha fazla mücadele ettikten sonra hiçbir zaman sıkıntı olmayacağını düşündüğüm gibi, bu maç içinde aynı şekilde oldu. Bizde bunu yaptık, galip geldik. 3 puanı bütün camiamıza armağan ediyorum” dedi.

Kara, ligde kalan maçlara da aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını ifade ederek, “Bundan sonra daha rahatız. Ben hiçbir zaman kendi açımdan ve ekip olarak öyle düşünmüyoruz çünkü önümüze daha 12 maç var, bu maçlara da aynı ciddiyetle hazırlanacağımızı biliyorum. Ona göre de çalışmalarımızı devam ettireceğimizi de biliyorum. Hiçbir zaman ben olayım, takım arkadaşlarımız olsun, hocalarımız olsun, ekibimiz olsun hiçbir zaman rahat bir şekilde olacağımızı düşünmüyorum. Bundan sonrada aynı ciddiyetle devam edeceğiz” diye konuştu.

Kardemir Karabükspor karşılaşmasında son dakikada yaşanan pozisyonla ilgili değerlendirmede bulunan Kara, şunları söyledi:

“Doğal olarak önde olduğunuz zaman bir yerden sonra kopukluklar oluyor, siz istemediğiniz zamanlarda da. Bu sadece bizim takım için değil her takımda da var. 3-0’ın bir rahatlığı oldu. Onu da toparlamaya çalıştık, oldu olmadı ama kalan 80 dakikayı değerlendirmek lazım. Kötü olanı değil de her zaman iyi olanı örnek almak lazım. Son pozisyonda da saha içinde, futbolda olur bunlar. Bazen arkadaşınız bencil davranır, bazen görmeden atamaz bunlar saha içinde olur. Saha içinde kalır. Bizimde hiçbir sıkıntımız yok. O pozisyonda o anki yüksek nabız, gol atma isteği, takımımıza katkı sağlama istediği tabi bizde daha çok hırs oluşturuyor. O pozisyon öyle gelişti. Onun dışında soyunma odasına girdiğimizde yine hep birlikte omuz omuza, kol kolaydık. Hiçbir zaman sıkıntı olmaz. İnşallah dediğim gibi rahatlığımız yok, Malatya’yı daha iyi yerlere taşırız.”

Bütün kalbiyle Evkur Yeni Malatyaspor’a konsantre olduğunu dile getiren Kara, “Kiralık olarak sadece sezon başında sadece Malatyaspor yoktu, isteyen birkaç takım vardı beni. Malatyaspor’u tercih ettim çünkü burada oynayıp takımıma katkı sağlayacağımı, daha çok forma şansı bulup katkı sağlayacağımı düşündüm. Allah’a şükür her şey yolunda gidiyor hem kemdim için hem de takımım için. Gerçekten ben taraftarlarımıza da, Malatyaspor camiasına da teşekkür ediyorum. Oynadığımız maçlarda hiçbir zaman stadı boşaltmadılar. Son maç biraz boşluklar oldu ama olabilir. Onun dışında ben herkse teşekkür ediyorum. Destek veriyorlar, sahip çıkıyorlar. Bizde bu sahip çıkmalarında, destek vermelerini de karşılıksız bırakmadığımızı düşünüyorum. Çünkü takımımızda gerçekten karakterli oyuncular var. Şuan hiçbir zaman geleceğimle ilgili tabi ki planlarım var ama şuan ‘hemen şunu yapacağım, bunu yapacağım’ diye hiçbir zaman düşüncem olmadı. Çünkü daha önümüzde uzun bir dönem var. Daha lig bitmedi. Bütün kalbimle, aklımla, yüreğimle buraya konsantreyim. Bundan sonrada nasıl devam ettiysem, üstüne koyarak devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kara, ligin 24.haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, “Konya maçı, zor bir maç. Oyuncu kalitesi olsun, taraftarları olsun gerçekten ben bulunduğu yeri hak etmediklerini düşünüyorum. Bizim için zor bir maç. Dediğim gibi biz mücadele ettikten sonra takımımız için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi