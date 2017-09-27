“Malatya’yı En İyi Şekilde Temsil Ediyoruz”

Amerika Cosmopolitan 2. Ligi Kuzey Grubu ekiplerinden Malatya USA’nın başkanı Teoman Mutlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya geldi.

Yıllar sonra Malatya’ya gelen Mutlu, Malatya’da bulunmanın kendisi için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Mutlu, Malatyaspor USA macerasını anlatarak, “İlk önce insanların Malatya sevdasını kalplerinde hissetmeleri gerekiyor. bu misyon çok farlı ve biz bunu Amerika’da üstlendik. Takımın ismini Türkiyemspor, İstanbulspor’da yapabilirdik fakat biz kendi memleketimizin ismini oralarda yaşatmak istedik. Malatyaspor USA’nın temellerini kardeşim Serkan Mutlu ile iki yıl önce attık. Malatyamızı ve Türkiye’mizi en iyi şekilde temsil ediyoruz” dedi.

Geçen sezon takımın altyapısını kurmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, bu sezon ise hedefe oynayan bir takım kurduklarını anlatan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tesis ve futbolcularla ilgili bir dizi çalışmalar yaptık. Altyapıda önemli çalışmalarımız oldu. Bu sezonda Amerika Cosmopolitan Ligi’ne katıldık. 1923 yılından beri faal olan bir lig ama Amerika’da futbol daha yeni yeni oturuyor. Lig sistemi çok farklı, Türkiye veya Avrupa gibi bir sistemleri yok. Liglerin kendi patronları var. Biz Amerika Cosmopolitan Ligi’ne kayıt yaptırdık.”

Takımın teknik patronluğunu futbolda üst düzey tecrübeye sahip olan Ümit Karan’ın yaptığını kaydeden Mutlu, “Bana göre, Türkiye’nin en kaliteli isimlerinden bir tanesi. Ligde 3’te 3 yaptık. Ümit hocamızın büyük bir katkısı oldu. İyi gidiyoruz. Hedefimiz şampiyon olup, şampiyonluk kupasını kaldırmak” diye konuştu.

Mutlu, Malatya isminin Ümit Karan için önemli bir değer olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi: “Kendisi Malatya ismini duyduktan sonra bizimle çok fazla detay konuşmadı. Ümit Karan tartışmasız bana göre, futbolculuk döneminde Türkiye’nin en kaliteli oyuncularından bir tanesi. Başına hain terör örgütünün yapmış olduğu bir takım kumpaslar geldi. Ona rağmen Galatasaray’ın tarihinde en çok gol atan 4 oyuncusundan bir tanesi. Çok kaliteli bit oyuncuydu. Zaten şuanda hocalık kariyerine de bize başladı. Kendisi için Amerika’da görev yapmakta büyük bir fırsattı. Biz kendisine antrenörlük kariyerine en üst noktada başlama fırsatını sunduk. Ümit hoca tereddüt etmeden kabul etti. Erol Bulut’u da tartışmanın anlamı yok. O da kendisini Fenerbahçe’de kabul ettirdi ve çokta büyük bir antrenör olarak görev yapıyor. Bence Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi de başarılı bir iş yapmış oldu.”

Ciddi bir projelerinin olduğunu bu noktada da emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Mutlu, “Amerika’da bir milyonun üzerinde yaşayan Türk var. Spor, kardeşlik demektir. Sporun insanlar üzerinde çok farklı bir etkisi var. Biz bu gücü oradaki Türkleri birleştirme adına ortaya bir değer sunduk. Bir futbol okulu açtık, 8 ila 16 yaş arasında 300 Türk sporcumuz spor yapıyor. Türk örf, adet ve ananelerini öğreniyorlar. Her antrenmana başlarken onlara İstiklal Marşı’nı okutuyoruz. Orada doğup büyümüşler ve daha Türkçe konuşmayı bilmiyorlar. Dolayısıyla bizim üstlendiğimiz misyon çok farklı bir havaya da büründü. Devlet büyüklerinden, oradaki konsolosluklarımız ve büyükelçilikten büyük tebrikler alıyoruz. Teoman Mutlu olarak çizgimi de her zaman ortaya koymuşumdur. Bu misyonu komple benim üzerime yüklediler” şeklinde konuştu.

Mutlu, maddi desteğin başarıyla beraber geldiğini kaydederek, “Biz başarıyı sağladıkça sponsor desteğimiz artıyor. İlk başta birkaç sponsor desteği vardı geriye kalanını kardeşimle ben finanse ediyorduk. Dolayısıyla işin finans kısmı çok yorucu ve sıkıntılı ama biz başarı için çalışıyoruz” dedi.

Amerika’da ünlü Times Meydanı’nda kupayı kaldırmak istediklerini dile getiren Mutlu, “Ligde 3’te 3 yaptık ve iyi bir ivme yakaladık. Hedefimiz Amerika’da ünlü Times Meydanı’nda kırmızı merdivenler var, orda Türklerle beraber bu kupayı kaldıracağım. Biz yönetim, teknik heyet ve futbolcularla buna inandık. Galatasaray’ın 2000’li ruhu bizde var. Biz ruhumuzu koyduk. Beklentide arttı. Bize çok sayıda güzel mesajlar geliyor. Biz bunları okuyunca büyük mutluluk duyuyoruz. Malatya’da bile bir taksici esnafı yolculuğumuz esnasında Malatyaspor USA’yı duyunca aracı durdurdu ve ‘Ümit Karan’ın takımını siz mi kurdunuz?’ diye sordu, bana candan bir şekilde sarılıp, öptü. Demek ki başarılı işler yapıyoruz. Malatya halkı da bunu hak ediyor. Çünkü Malatya halkı futbolu çok seviyor. Biz, insanların kalbine dokunmuşuz, inşallah beklentileri de boşa çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı.

Mutlu, Malatyaspor USA’nın en büyük değerinin altyapı olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Altyapısız bir futbol kulübünün asla ve asla başarılı olma şansı yoktur. Biz bütçemizin yüzde 25’ten üstünü altyapıya harcıyoruz. Altyapı Güney Amerika’da çok önemli bir değer. Güney Amerika’da bizim 17-18 yaşındaki oyuncuları kendi bünyemize katıp, bunları Türk futboluna ya da Yeni Malatyaspor’umuza ya da Avrupa’daki bir takıma kazandırabilirsek biz hedeflerimizden bir tanesini gerçekleştirmiş olacağız. Ben burada devlet büyüklerimizden, projemiz hazır New York ya da New Jersey bölgesinde bir altyapı tesisi kurmak istiyorum, destek verirler ya da vermezler ama benim hedefimde bu var. Birkaç sene içerisinde bu tesisi yapacağım. Sesimizi kim duyacaksa, bu yatırımı biz Türkiye olarak yapalım. Türk çocukların hepsi oraya gelecek ve Türk örf, adetleriyle yetişecekler. Bize destek olsunlar.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi