“Malatya’yı İyi Temsil Ettik”

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, BAL Ligi’nde ilk sezonlarında hem Malatya hem de İnönü Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Kurt, BAL Ligi’nde geride kalan sezonun kendileri adına ilk sezon olduğunu anımsatarak, “İlk sezonumuzun başarılı geçtiğine inanıyorum. Bu çocuklar güzel işler başardı. BAL Ligi’ni dar bir kadromuz olmasına rağmen 36 puanla tamamladık” dedi.

Sezon içerisinde takım olarak sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Kurt, “Yaşadığımız sıkıntılara rağmen alnımızın akıyla buradan çıktık. İyi bir sezondu. Malatya’yı en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Basın mensuplarından Abdullah Ergün, Aziz Yiğit, Fatih Aydın, Mehmet Yeler, Ferdi Durdu ve Mehmet Türel’e çok teşekkür ediyorum. Bize bugüne kadar büyük destekler verdiniz, ‘kar, kış’ demediniz, antrenmanlarımıza ve maçlarımıza geldiniz. Ayrıca yazılarınızla da büyük destek verdiniz. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah seneye İnönü Üniversitesispor takımı daha iyi imkanlar olur ve daha iyi şekilde temsil edilir. Bu sene çok zorluk yaşadık. Teknik ekibim ve futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bence güzel bir sezon geçirdik hem Malatya hem de üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettik” ifadelerini kullandı.

Arguvan Belediyespor ile BAL Ligi’nde yer alabilmek için baraj maçı oynadıklarını kaydeden Kurt, “Maç centilmence geçti. İki takımı da verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Arguvan Belediyespor’da iyi mücadele etti” diye konuştu.

“HEM GURURLU HEM DE MUTLUYUZ”

Kurt, İnönü Üniversitesispor olarak BAL Ligi’ne renk kattıklarını ifade ederek, “Biz, kendi adımıza hedefimize ulaştık. İyi mücadele ettik ve sezonu en güzel şekilde tamamladık. ‘Sıfır puanla bitirirler, lige katılamaz’ dediler. Lige katıldık, renk getirdik ve hiç beklenmedik bir başarı gösterdik. Ama biz bu başarıyı bekliyorduk çünkü çok iyi çalıştık. Bu anlamda da Malatya’yı en iyi şekilde temsil ettik. Düşük bir bütçeyle neler yapılabileceğini gösterdik. O yüzden hem gururlu hem de mutluyuz” dedi.

“İYİ BİR SEZON GEÇİRDİK”

İnönü Üniversitesispor’un defans oyuncusu Yunus Emre Kutlu ise iyi bir sezon geçirdiklerini kaydederek, “Sezon istediğimiz şekilde geçti. Grubu hedeflediğimiz noktada bitirdik. İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Arguvan Belediyespor ile oynadığımız baraj maçını da kazandık ve ligde kaldık, bunun için mutluyuz” diye konuştu.

Kutlu, BAL Ligi’nde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Maçta aşırı bir rüzgar vardı. Oyunumuzu etkiledi. Centilmence bir maç oldu. Arguvan Belediyespor’u da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İstediğimiz skoru aldık ve BAL Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz.”

Yeni Malatya Gazetesi