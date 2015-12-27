Maliye Bakanı da Ziyaret Etti
Malatya’dan kurum ve kuruluşlarından katıldğı Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı (EMITT) sona erdi. Malatya Standı’nı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’da ziyaret etti.
Fuar boyunca Malatya’yı tanıtan yayınlar ziyaretçilere sunulurken, Arapgir üzümü, Yeşilyurt tandır ekmeği ve kayısıdan yapılma tatlı ikram edildi.
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