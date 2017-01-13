OSB Yönetimleri Toplandı

Malatya 1 ve 2.Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Olağan Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet toplantısı Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında yapıldı.

1.OSB’DE..

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ilıcak ile Nevzat Diri ve Bölge Müdürü Remzi Yaşar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın il dışında olması sebebi ile katılamadığı toplantıda, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların çeşitli konularda yapmış oldukları müracaatlar ele alınarak karara bağlanırken OSB’nin 2017 yılı bütçesi görüşülerek Müteşebbis Heyetine sunulmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından verilen ara sonrası Müteşebbis Heyet üyelerinin katılımı Müteşebbis Heyet toplantısı da Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı da Denetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı Denetim Kurulu Raporu okunarak, rapor hakkında üyelerce değerlendirilmelerde bulunuldu.

Denetim Kurulu Raporunun kabulünün ardından Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi 2017 yılı bütçesi ele alınarak bütçe üzerinde görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler sonucunda Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi 2017 yılı bütçesi kabul edildi.

Vali Toprak, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde geçmiş dönemlerde ele alınan konular ve sonuçları hakkında da bilgiler aldıktan sonra toplantıların ve kabul edilen bütçenin Malatya için hayırlı olması dilekleri ile toplantıyı sona erdirdi.

2.OSB’DE DE MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANDI

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Olağan Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet toplantısının ardından Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısı Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve Vali Yardımcısı Abdul Kadir Duran, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çekirdek, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Karağaç ile Bölge Müdürü Vahap Erdem ile Müteşebbis Heyetinin diğer üyeleri katıldı.

Toplantıda, 2016 yılı sonu Denetim Kurulu raporu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası gerçekleştirildi.

2017 yılı gelir ve gider bütçesinin de değerlendirildiği toplantıda Müteşebbis Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlenirken, Aidat, İçme Suyu, İnşaat Suyu, Atık su ve ruhsat düzenleme bedelleri de görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı sonunda Vali Toprak, Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi için alınan kararların ve kabul edilen bütçenin ilimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıdan ayrıldı.

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