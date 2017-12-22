Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya Valisi Ali Kaban’ı ziyaret etti.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Sportif Direktörü Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın, Malatya Valisi Ali Kaban´a katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Teknik Direktör Erol Bulut, “Manevi destek çok önemli. Biz o gücü ve desteği sizden alıyoruz ve almaya devam etmek istiyoruz” diyerek, Vali Kaban’ı maçlara davet etti.

Malatya Valisi Ali Kaban ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, takıma Kayserispor ve ikinci yarıdaki maçlarda başarılar diledi.

Ziyarette Vali Ali Kaban’a futbolcuların imzalamış olduğu forma hediye edildi.

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