‘Manipülatif’ Bir Anket Daha!

Di-En anket ve araştırma şirketinin, danışmanlığı ve analizlerini Prof.Dr.Doğu Ergil‘in yaptığı ankette Malatya için şu ifadeler yeralıyor:

“Malatya seçimlerinde geçen dönem Saadet Partisi adayının “sürprizi” yaşanmıştı.Ortalama %30 oranında oy alan SP adayı Malatya’daki oy dengesini epey değiştirmişti.

Bu seçimde oylar eski haline dönüp dağılacak gibi görünmektedir.

AK PARTİ Malatya’da seçimi büyük bir farkla kazanacak durumdadır.

Mevcut başkan Ahmet Çakır’la seçime giren AK PARTİ % 60,9 oranıyla 1.sırada yer almaktadır.

CHP ise ilçelerden ve kırsaldan gelen oylarla % 21,3 oranında görünmektedir.”

Tüm bunlara karşın, yapılan anketlerin güvenirliği konusundaki tartışmalar da devam ediyor. Birçok anket şirketinin sonuçları manipüle* ettikleri, dolayısıyla güvenilmez oldukları öne sürülüyor. Ayrıca, habere konu anketin danışmanlığını yapan Prof.Dr. Doğu Ergil’in de bu anlamda tartışılan isimlerden biri olduğu iddia ediliyor. Ayrıca söz konusu ankette, adaylarıyla ciddi bir sıçrama sağladıkları ifade edilen Saadet Partisi ve MHP’ye yer verilmemesi de, yapılanan bütünüyle “özensiz” bir yönlendirme gayreti olduğu iddialarını destekler mahiyette görülüyor.

___

* Manipülasyon; İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme veya yönlendirme işlemine denilmektedir. (Kaynak: http://manipulasyon.nedir.com/#ixzz2tKbCvZ7q)