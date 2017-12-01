Manisa’da 3 Puanın Değeri Büyük

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Evkur Yeni Malatyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanından 3 puan çıkarıp, evinde üst üste oynayacağı 2 karşılaşmaya moralli çıkmak istiyor.

Ligin 14.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, 2 Aralık Cumartesi 14.00’da Manisa 19 Mayıs Stadı’nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 3 haftada Medipol Başakşehir’e 2-0, Aytemiz Alanyaspor’a ise 1-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, ligin 13.haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig’de ligin ilk yarısında 20 puan hedefi koyan Malatya temsilcisi, geride kalan 13 hafta sonunda 15 puan topladı. Sarı kırmızılılar kalan 4 karşılaşmada en iyi sonuçları alarak, ilk yarıyı toplayabildiği kadar puanla tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

ÜST ÜSTE EVİNDE OYNAYACAK

Ligin 14.haftasında Cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor’a konuk olacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmanın ardından evinde Göztepe ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de 2 Aralık Cumartesi günü 14.00’da Teset Mobilya Akhisarspor ile son derece kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Malatya ekibi, 15.haftada 9 Aralık Cumartesi günü 14.00’da İzmir ekibi Göztepe’yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar, Göztepe’nin ardından 17 Aralık Pazar günü 16.30’da şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray’ı Yeni Malatya Stadyumu’nda konuk edecek.

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarının son maçında 24 Aralık Pazar günü 14.00’da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

MANİSA’DA 3 PUANIN DEĞERİ BÜYÜK

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmandan galibiyetle ayrılıp moral bulmak, Akhisarspor ise kendi saha ve seyircisi önünde kazanarak, evindeki iyi gidişi sürdürmek istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 13 haftalık bölümünde 15 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 15 puanın 9’unu iç sahada alırken, 6 puan ise deplasmandan geldi.

Malatya ekibi, sahasında şuana kadar oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar Osmanlıspor Futbol Kulübü ve Trabzonspor’u yenerken, Atiker Konyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı. Malatya temsilcisi sahasında Medipol Başakşehir ve Bursaspor’a ise yenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4’te mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği’ni yenerken, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor’a mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 14.haftasında 2 Aralık Cumartesi günü 14.00’da deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de aldığı ilginç sonuçlarla dikkat çeken Akhisarspor, ligde 13 haftalık bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 18 puan topladı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında şuana kadar oynadığı 6 karşılaşmanın 4’ünü kazanırken, 1’inde berabere kaldı, 1’ini ise kaybetti.

İKİ TAKIMIN ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMASI OLACAK

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecek olsa da iki takım daha önce Ürgüp Kupası’nda karşılaştı.

2008 yılında oynanan Ürgüp Kupası karşılaşmalarında iki takım iki kez karşı karşıya geldi. Evkur Yeni Malatyaspor, ilk karşılaşmayı 2-1, ikinci karşılaşmayı ise 2-0 kazandı.

İki ekip üçüncü karşılaşmalarında bu kez Süper Lig’de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de en son deplasmanda Trabzonspor’u 6-1 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 5 maçta galibiyet yüzü göremezken 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Manisa ekibi, ligde ilk 8 haftada ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında Süper Lig’deki ilk kez 0-0 berabere kaldı. Malatya ekibi daha önce Antalyaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi