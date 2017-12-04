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Malatya Haber -

“Manisa’da Bile Seyircimiz Var”

“Manisa’da Bile Seyircimiz Var”
  • 04.12.2017
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Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, golsüz berabere kaldıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçında, takımları lehine bir penaltının verilmediğini savundu.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda oynadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmaya hakem Cüneyt Çakır’ın verdiği kararların damga vurduğunu dile getiren Gündüz, “Hakem Cüneyt Çakır bir pozisyonda bariz penaltımızı vermedi. Karşılaşmadan 3 puanla dönebilirdik, 1 puanla döndük. Biz Doğu ve Güneydoğu bölgesini temsil eden tek takımız. Manisa’da bile seyircimiz var. Her maçta taraftarı, seyircisi olan bir Anadolu takımıyız.” ifadelerini kullandı.

Takımın her geçen gün iyiye doğru gittiğini belirten Gündüz, ligin ikinci yarısında daha güçlü bir şekilde mücadele edeceklerini ifade etti.

AA

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