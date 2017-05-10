Manisa’da Malatyalılar Buluşması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılı aile istatistiği açıklandı. Malatya’da 2016 yılında toplam hane halkı sayısı 206 bin 879 oldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere...