Manisa’da Malatyalılar Buluşması
Manisa Malatyalılar 44 Birlik ve Beraberlik Derneği’nin organize ettiği piknikte Malatyalılar biraraya geldi.
Başkanlığını Haci Ali Özsoy’un yaptığı derneğin pikniğine Manisa’nın yanı sıra İzmir, Ankara ve Malatya’dan da davetliler katıldı. Yunus Emre Ortaköy Mesiresi’ndesunuculuğunu Cumali Duman’ın yaptığı pikniğin müzik eğlence bölümünde Mustafa Kızıl, Kadir Çetinkaya ile Manisa yerel sanatçıları Malatya türkülerini söylediler.
Konuklara Akçadağ usulü etli pilav, yufka, salata, aşure ve çayın ikram edildiği pikniğe katılanlar, davul- zurna eşliğinde gönüllerince eğlendiler.
HABER-FOTO: Osman Çelik
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