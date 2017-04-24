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Malatya Haber -

Mart Ayında Bin 130 Konut Satıldı

Mart Ayında Bin 130 Konut Satıldı
  • 24.04.2017
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Malatya’da Mart ayında bin 130 konut satıldı.

TÜİK açıklamasında şu bilgilere yer verildi; “Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün Konut Satış İstatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya’da Mart ayında 1 130 konut satılmıştır. Malatya’da konut satışları geçen aya göre %34,2, geçen yılın aynı ayına göre %17,7 artmıştır. Mart ayında satılan konutların 501 adedi ilk satış, 629 adedi ikinci el satıştır. 2017 yılı Mart ayında satılan 1 130 adet konutun, 371’i ipotekli olarak satılmıştır.”

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