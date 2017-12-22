Martıların Efendisi
İstanbul’da deniz kenarında, kendi halinde bir hayatı olan Martıların Efendisi (Mehmet Günsür), yıllardır beklediği misafire sonunda kavuşmuştur. Denizden çıkıp gelen saf ve masum Rüya (Bige Önal), MEF’in dünyasını değiştirmiştir. Ancak Rüya’nın da bazı sırları vardır ve bu sırlar, Martıların Efendisi’ni, uzak durmaya çalıştığı dış dünyanın tüm kötülükleriyle yüz yüze getirecektir.
Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Dram , Romantik
Yönetmen : Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular : Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen, Nejat İşler, Barış Yıldız
Senaryo : Meriç Demiray
Yapımcı : Erol Avcı
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