Maşa ile Koca Ayı: Sonsuz Arkadaşlık
2017’de vizyona giren Maşa ile Koca Ayı’nın devam halkasıdır.
Yönetmen: Oleg Kuzovkov
Tür: Animasyon
Yapım Yılı: 2018 (69 dk)
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma
Yapımcı Firma: Network Sales Entertainment
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım
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