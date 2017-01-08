Masa Tenisi Maçları Sona Erdi

Malatya’da Okullar Arası Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakalarda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Gençler Kız ve Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Yakınca Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç ile Okul Müdürleri verdi.

Müsabakalarda dereceye giren okullar şöyle:

GENÇ ERKEKLER

1-Akçadağ Fatih Fen Lisesi, AKÇADAĞ, MALATYA

2-Malatya Fen Lisesi, YEŞİLYURT, MALATYA

3-Battalgazi Anadolu Lisesi, BATTALGAZİ, MALATYA

4-Doğanşehir Anadolu Lisesi, DOĞANŞEHİR, MALATYA

GENÇ KIZLAR

1-Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, YEŞİLYURT, MALATYA

2- Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi, DARENDE, MALATYA

3-Sürgü Çok Programlı Anadolu Lisesi, DOĞANŞEHİR, MALATYA

4-Doğanşehir Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Kız Teknik ve Meslek Lisesi, DOĞANŞEHİR, MALATYA.

Yeni Malatya Gazetesi