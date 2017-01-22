Masa Tenisi Malatya Grubu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından şiir ve müzik dinletisi programı gerçekleştirildi. Mısra ve Pena adıyla düzenlenen program, beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonu’nda düzenlenen programda,...