Masa Tenisi Yıldızlar Grubu Başladı

Masa Tenisi Yıldızlar Grup Müsabakaları, Malatya’da düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Okul Sporlarının 2017 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Masa Tenisi Grup Müsabakaları başladı.

Pazar gününe kadar devam edecek grup müsabakalarına 11 İlden erkek takımı, 9 ilden de kız takımı olmak üzere toplam 20 il katıldı. 32 kız sporcu 42 erkek sporcu olmak üzere toplamda 74 sporcu grup müsabakalarında üç gün boyunca mücadele edecek. Grup müsabakalarında dereceye giren ilk üç takım 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Aksaray ilinde yapılacak olan Türkiye Yıldızlar Masa Tenisi Müsabakalarına katılıma hakkı kazanacak.

Müsabakaların başlamasıyla ilgili Yakınca Spor Salonu’nda açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine; Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, okul idarecileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Açılış töreninde konuşan Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor genel Müdürlüğü, Okul Sporlarının 2017 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Masa Tenisi Grup Müsabakalarına hoş geldiniz. Umarız ilimizden memnun bir şekilde ayrılırsınız. Üç gün sürecek olan grup müsabakaların fair-play çerçevesinde geçmesini umuyorum. Katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından müsabakalar başladı. Üç gün sürecek olan müsabakalarda ilk 3 takım, Türkiye Yıldızlar Masa Tenisi Müsabakalarına katılma hakkını elde edecek.

Yeni Malatya Gazetesi