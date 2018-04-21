Masa Tenisinde Malatya KYK Şampiyon
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 23. İller Arası Masa Tenisi Turnuvası Erzurum Bölge Şampiyonası’nda Malatya KYK ekibi şampiyon oldu.
23. İller Arası Masa Tenisi Turnuvası Erzurum etabı bölge şampiyonasına Kayseri, Erzurum, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Elazığ, Tunceli ve Malatyatakımları katıldı.
Şampiyonada Malatya KYK ekibi şampiyon olarak, 30 Nisan’da Çorum’da yapılacak Türkiye finaline katılma hakkı elde etti.
KYK Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa tenisi turnuvasında mücadele eden öğrencileri turnuva boyunca centilmence mücadelelerinden dolayı kutlayarak, takıma final müsabakalarında başarılar diledi.
AA
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