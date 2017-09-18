Masasız ve Tahtasız Bir Sınıfta Başladılar

İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken, bazı okulların yeni ders yılına tam hazırlanamadığı ortaya çıktı.

İl merkezindeki Mehmet Emin Bitlis İlkokulu’nun 2 B sınıfı da, masasız, tahtasız ve askısız olarak yeni ders yılına başlamak zorunda kaldı. Bu sınıfta öğrenciler okulun ilk gününde çantaları kucaklarında öğretmenlerini dinlediler.

Tamamlanmamış sınıfı görünce şaşıran velilere, okul yetkilileri, eksiklerin 1 haftaya kadar tamamlanacağına ilişkin bilgi verirken, söz konusu sınıfın ilk gün görüntüsü velilerin eleştirilerine ve “Merkezdeki okul böyleyse kimbilir ilçe ve köylerde durum nasıldır?” sorularına yolaçtı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com