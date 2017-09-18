Masasız ve Tahtasız Bir Sınıfta Başladılar
İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken, bazı okulların yeni ders yılına tam hazırlanamadığı ortaya çıktı.
İl merkezindeki Mehmet Emin Bitlis İlkokulu’nun 2 B sınıfı da, masasız, tahtasız ve askısız olarak yeni ders yılına başlamak zorunda kaldı. Bu sınıfta öğrenciler okulun ilk gününde çantaları kucaklarında öğretmenlerini dinlediler.
Tamamlanmamış sınıfı görünce şaşıran velilere, okul yetkilileri, eksiklerin 1 haftaya kadar tamamlanacağına ilişkin bilgi verirken, söz konusu sınıfın ilk gün görüntüsü velilerin eleştirilerine ve “Merkezdeki okul böyleyse kimbilir ilçe ve köylerde durum nasıldır?” sorularına yolaçtı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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Vasıfsız idareciler(okul ,milli eğitim müdürlükleri ve bakanlıklar dahil çoğu belli sendika uyeleri),ben öyle istiyorum olacak diyen bir gecede sistem silen karalama yazılar yazan yöneticiler,oyuncağa dönen eğitim sistemi sonucu bu tablo şaşırmamalı.Yinede fazla üzülmeyin zaten okula giden öğrencinin kitaplarin ici boşaltılmış.Kaynak kitap yasak o yasak bu yasak…
Yaz tatilinde, elinde balyoz; duvarları kan ter içinde yıkıp sınıf açmaya çalışan, kendi odasını terk edip sınıf haline dönüştüren, elinden gelen tüm resmi yazışmaları yapıp sınıfların hazır olması için tüm gayretini ortaya koyan maşta okul müdürü olmak üzere okul yönetimi tebrik ederiz
Milliegitimde bile Okullarda cok Yüksel Miktarda Paralar toplaniyor bu toplanan paralarla bile bu ihtiyaclar giderile bilir
Şartlar oluşmadan zorlamayla yapılan tam gün eğitimi öğrencilere ne sağladı. Sınıf mevcutları arttı. Okul mevcudu iki katına çıktı. Çocuklar kantinden bir simit alacak olsa sıra gelmiyor bir türlü. Öğle arası çocuklar ne yapacağını şaşırdı eve mi gitseler okulda mı kalsalar. Güvenlik sıkıntılarının da yaşanacağı aşikar. Biz veliler tam güne karşıyız.
Sırf 45 kişilik sınıflarda eğitim görmesin diye öğrenciler için odasını sınıf yapan müdürün okulunun bu şekilde itamlarda bulunarak eleştirilmesi yazıklar olsun bu nankörlüktür sözünün karşılık bulmuş halidir.
Bizim okul yönetimine birsey dedigimiz yok il milli egitim müdurune sitemimiz
Mehmet emin bitlis anaokulu öglenci sınıf öğretmeni daha ortada yoktur çocuklar her gün gidip geliyor milli eğitim ne ne yapıyor
Mehmet emin bitlis anaokulu öglenci sınıf öğretmeni daha ortada yoktur çocuklar her gün gidip geliyor milli eğitim ne yapıyor acaba her konuda malatya sahipsiz kim nederse desin