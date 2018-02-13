MASKİ 4 Yılda 16 Bin Baca Yükseltmesi Yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü kanalizasyon altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 4 yılda 11.156 adet muayene bacası ve 5.129 adet parsel bacası olmak üzere 16.285 baca yükseltme işlemi gerçekleştirdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Kurulduğumuz günden itibaren etkin ve verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin kanalizasyon altyapısını yeniden inşa ederken oluşabilecek sistemsel arızalara hızlı müdahale edebilmek içinde çalışmalar yapıyoruz. Kanalizasyon hatlarında sistemsel bir arıza olduğunda müdahale noktaları hat üzerinde bulunan parsel ve muayene bacalardır. Üst yapı çalışmaları nedeniyle zarar gören veya yol kaplaması altında kalan kanalizasyon bacaları sorun oluşturuyordu. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla parsel ve muayene bacaları yol kotunda görünür ve müdahale edilebilir hale getirildi. 4 yılda toplam 11.156 adet muayene bacası ve 5.129 adet parsel bacası yükseltme çalışmalarını gerçekleştirildi. Çalışmalarımızda yükseltme işlemi için özel olarak üretilen 5-6-7-9 cm’lik betonarme yükseltme elemanları kullanıyoruz. Böylece yol geçişinde rahatsızlık vermeyecek şekilde yol ile aynı seviyede baca yükseltme işlemleri yapıyoruz. Yapılan baca yükseltme çalışmalarımızla arızalara anında müdahale edilebiliyor. Böylece çevresel sorunların doğması, arızaya geç müdahale nedeniyle maddi hasar oluşumu, yol ve kaldırımların bozulmasını önlemiş olduk. Bu bacalar aynı zamanda havalandırma görevi görmektedir. Yükseltilen bacalar sayesinde oluşabilecek kokular, hava almayan sistemde gaz sıkışması ve buna bağlı patlama riski gibi birçok sorun çözüme kavuşturduk. Büyükşehirle altyapı yenileme çalışmalarımız devam ediyor.” dedi

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