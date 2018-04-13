MASKİ Arapgir’de Alt Yapı Çalışmasına Başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Arapgir İlçesi merkezinde 171 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı çalışmaların başladı.

İlçelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Arguvan, Doğanyol, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge ve Yazıhan İlçeleri merkezindeki çalışmalarımızı tamamladık. Akçadağ merkezde çalışmalarımız devam ediyor. İlçe merkezlerindeki çalışmalarımız kapsamında Arapgir merkezde toplam maliyeti 30 milyon TL olan 171 kilometrelik altyapı çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızla 85 kilometrelik içmesuyu ve 86 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasını gerçekleştireceğiz. 2.250 adet abone bağlantısı,1 adet 1500 tonluk depo ve 2 adet 200 tonluk depo inşasını yapacağız. Ayrıca 2.035 muayene ve 4.500 parsel bacası çalışmasını yaparak ilçemizin kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyeceğiz. Arapgir İlçesi ve Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

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