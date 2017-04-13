“MASKİ Büyük Mesafe Katetti”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kâhtalı Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yapılan altyapı çalışmaları hakkında brifing aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır: Sağlam Altyapı Sağlam Gelecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü ziyaretinde yaptığı açıklamada, “MASKİ olarak 2071 Su Master Planı’nı şuan yürütüyoruz ve aynı zamanda ana merkez başta olmak üzere tüm ilçelerimizde çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir sürecinden sonra ilk hedefimiz altyapıyı oluşturmak. Bir kentin, öncelikle temellerinin sağlam olması lazım. Altyapısının sağlam olması lazım. Bu vesileyle de biz öncelikle altyapı yatırımı yaparak çok ciddi manada bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 156 milyon TL’lik yatırım tamamlandı. İhaleleri devam eden ve ihale sürecine çıkan toplamda 241 milyonluk yatırımımız devam ediyor ve bitirilenlerle birlikte 1.000 km’nin üzerinde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Şuanda ilçelerimizin tamamında çalışmalarımız devam ediyor. Ana merkez suyunun Büyükşehirden sonra yönetilmesi, idare edilmesi SCADA sistemlerinin kurulması bunların sayısallaştırılmasının yanı sıra tüm şebekelerimizin tamamını iptal ederek yeni şebeke hatları kurulması çalışmaları da devam ediyor” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: MASKİ 3 Yılda Büyük Mesafe Katetti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci MASKİ Genel Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Bakan Tüfenkci, “Büyükşehir Belediyesi tarafından MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğu zaman bize bir sunum gerçekleştirmişti. O gün ki MASKİ ile bu günkü MASKİ arasında dağlar kadar fark oluştuğunu gördük. Gelinen nokta itibariyle kendini büyük oranda yenilemiş ve aşmış bir MASKİ ve ekibini görmüş olduk. Genel müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve fiziki bir mekâna sahip oldular. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine de teşekkür ediyorum MASKİ’ye böyle bir yapıyı kazandırdıkları için. Personelimiz ve teknik elemanlarımız artık çok rahat bir ortamda hem Malatya’nın su ihtiyacını planlayacaklar aynı zamanda arızalara müdahale noktasında çok başarılı işlere imza atacaklar. Bölgede ihtiyaçlarına göre çok modern bir depolama sistemi oluşturmuşlar bunun içinde ayrıca tebrik ediyorum. Böylelikle ihtiyaca göre planlama, düzenli bir sevkiyat ve stok yönetimiyle beraber ekonomik anlamda da MASKİ kazançlı çıkacağı bir ortama kavuşmuş. Dolayısıyla yeni su kaynaklarını planlamakla beraber özellikle mevcut suyun yönetimini ve onun altyapısını yenileme noktasında ki otomasyon sistemine geçip kayıp kaçağı önledikçe bu Malatya’nın kazancı olacak. Bu sistemle Malatya’da yaşayan insanlarımız ve yeni yerleşecek insanlarımızın su ihtiyaçlarını çok daha rahat bir şekilde karşılayacak donanıma sahip olacaklar. Bu süreç içerisinde yapmış oldukları müdahalelerle ve denetimler ile kurmuş oldukları sistemle su miktarında düşüş olmasına rağmen suyu idare etme noktasında başarı gösterdiklerini gösteriyor. Altyapıyı tamamen yenilediğimizde ve sistemi tamamen kurduğumuzda çok az bir debiyle Malatya’nın ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamış olacağız. Bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanıma, Genel Müdürüme ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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