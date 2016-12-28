MASKİ Çöşnük’te ‘Kayıp Su’ Bulmuş

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)’nin ekonomik ömrünü tamamlamış boru kaynaklı kayıp suların sisteme kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, Çöşnük Kavşağı’nda saniyede 70 litre suyun saptandığı belirtildi.

MASKİ’nin konuya ilişkin basın bülteni şöyle:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, fiziki kayıp kaçak suları önlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar kapsamında Çöşnük Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlamış borulardan kaynaklı saniyede 70 litre kayıp su sisteme kazandırıldı.

Dr. Özdemir: Tedbirlerimizi Alıyoruz

Konuyla ilgili bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir MASKİ’nin orta ve uzun vadeli çalışmalarına devam ettiğini belirterek, kısa vadeli sıkıntılarla ilgili bölgesel çözümler üretmeye devam ettiklerini söyledi. Dr. Özgür Özdemir, “Yağışların azlığı, usulsüz su kullanımı ve fiziki kayıp kaçak sulardan dolayı sınırlı su verilmesi uygulamasına gidiyoruz. Su kaynaklarımız yeteri kadar beslenemedi. Geleceğe yönelik tedbirler almak zorundayız. İlk etapta usulsüz su kullanımının ve kayıp kaçak suların önüne geçmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Kayıp suları sisteme kazandırma adına Fiziki Kayıp-Kaçak Ekiplerimiz 7/24 mesai yaparak arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bugün, yerin 1.5 metre altında ve yüzeye çıkmadığı için tespit edilemeyen kaçak suyu dinleme sonucunda tespit ettik. Çöşnük Mahallesi’nde tespit ettiğimiz saniyede 70 litre suyu sisteme kazandırdık. Kayıp kaçakların en önemli sebeplerinden birisi ömrünü tamamlamış şebeke borularıdır. Bu borular zamanla deforme olduğu için su kayıplarına neden oluyor. Bu deformasyon neticesinde oluşan çatlaklardan sızan sular kendilerine yol bulmuş. Yapılan çalışmalar sonucunda arızalar giderilerek boşa akan suyumuz sisteme kazandırıldı. Şu an arıza onarım işine hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Merkez mahallelerimizi tamamladıktan sonra inşallah en kısa süre içinde diğer mahalleleri ve ilçeleri dinleyeceğiz. Tüm kaçakları tespit ederek sisteme kazandıracağız. Tedbirlerimizi alıyoruz” dedi. “

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