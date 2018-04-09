MASKİ Laboratuvarına Yetki Belgesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Laboratuvarı’nda uygulamak üzere Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analizi yetki belgesini aldı.

Çevre Laboratuvarı’nın gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Laboratuvarımızın akredite olması için gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekleştirildiğimiz çalışmalar sonucunda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden, tarımsal amaçlı toprak, bitki ve sulama suyu yetki belgesini aldık. Aldığımız yetki belgesiyle; bitki analizleri, toprakta temel analizler, sulama suyu analizi ve detaylı toprak analizleri yapabileceğiz. Vatandaşlarımıza ulaştırdığımız içmesuyunun kalitesini düzenli kontrol ederken, çiftçimize de bu yetki belgemizle hizmet sunacağız. Tarımsal sulama için kullanılacak suların analizleri, ayrıca detaylı olarak toprak analizleri yapılacak. Altyapı çalışmalarımızın yanı sıra suyun vatandaşlarımızın kullanımına doğru bir şekilde ulaşması içinde çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. ”dedi.

Bülten- malatyahaber.com