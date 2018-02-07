MASKİ Bilgilendirme Ziyaretleri

MASKi Genel Müdürlüğü’nce yapılan organizasyonla kurum yöneticileri, ilçe ve kırsal mahallelerde muhtar ve vatandaşlarla biraraya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi veriyor.

MASKİ’den bu ziyaret ve görüşmelere ilişkin şu bilgi verildi:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcıları, Yatırım ve İşletmeler daireleri başkanları Malatya’nın ilçe Belediye Başkanları, muhtarları ve vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını sağlamlaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Malatya merkez ve 11 ilçesinde çalışmalar yapıyor. Yapılan çalışmalarla ilgili MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Yatırım ve İşletmeler Daireleri başkanları ve beraberindeki heyet ilçeleri ziyaret ederek, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve sakinleriyle görüştü. Mahallelerin ihtiyaçlarına göre yapılan, içmesuyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptılar. Yapılan çalışmaların yanı sıra planlanan çalışmalar olduğunu belirten MASKİ yetkilileri, vatandaşlara planlanan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdiler.

Vatandaşlarla birebir görüşerek istek ve önerilerini dinlediler. Yetkililerle bilgi alışverişinde bulunan vatandaşlar, “Büyükşehir öncesinde köylerimizde su sıkıntısı yaşıyorduk. Su olmayan evler vardı. Büyükşehirle birlikte MASKİ mahallelerimizde çalışmalar başlattı. İhtiyaç doğrultusunda içmesuyu ve kanalizasyon altyapılarını tamamen yeniledi. Büyükşehir Belediyemizin bizleri önemsemesi ve mahallelerimize hizmet getirmeleri bizi mutlu ediyor. Mahallemizde yapılan yatırımlardan çok memnunuz.” dedi.

Malatya’da daha sağlam ve modern bir altyapı inşa etmek için MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor.”

Bülten