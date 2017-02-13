MASKİ Yeni Hizmet Binasında

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü yeni hizmet binasında çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hemşerilerimize hizmet vermeye başladı.

Dr. Özgür Özdemir: 61 bin metrekare Alanıyla Devasa Bir Yapı

2014 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından MASKİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ve tamamen akıllı bina tekniği ile temelleri atılan yeni hizmet binası vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Kurumun kendine ait binasında hizmet vermesinin önemli olduğunun altını çizen Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir “Yeni hizmet binamızda son teknoloji ile kurmuş olduğumuz modern altyapıda, tüm birimlerimizi bünyemizde toplayarak, kalitemizi artırıp hemşerilerimize hizmet vermeye başladık. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Abone İşleri Daire Başkanlığı, fatura ödeme veznesi, tahakkuk, kaçak ve abonelik işlemleri MASKİ Akpınar Şubesi’nde faaliyetlerine devam edecek. Abone İşleri Başkanlığımız dışındaki tüm birimlerimiz, Yeşilyurt’a bağlı İkizce Mahallesi Ankara yolu caddesi mevkiinde inşa edilen yeni hizmet binamızda çalışmalarına devam edecekler. Böylece hemşerilerimize daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Bülten