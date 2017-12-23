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Malatya Haber -

MAŞTİ’de Silahlı Saldırı.. 1’i Ağır 2 Yaralı Var

MAŞTİ’de Silahlı Saldırı.. 1’i Ağır 2 Yaralı Var
  • 23.12.2017
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Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ), gece iki grup arasındaki silahlı kavgada 1’ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayda silahı kullanan şüpheli, olay yerinden kaçamadan polis tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi daha arıyor.

-Olay yerinden geçen de yaralandı

Olay;  saat 23.00 sularında MAŞTİ terminali içerisinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan iki grup MAŞTİ’de bir araya geldi. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Bünyamin G. adlı şahıs tabanca ile Erol İ.’ye ateş açarak yaraladı. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan Sefa E. ise kurşunun kolunu sıyırması sonucunda yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Erol İ. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilirken, kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan Sefa E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaralı Erol İ., Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan müdahalenin ardından gece saat 01.30 sularında yeniden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

-Biri yakalandı, biri aranıyor..

Olayın ardından kaçmaya çalışan Bünyamin G., MAŞTİ’de görevli polis ekiplerince kovalama sonucunda suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans MAŞTİ’ye yönlendirildi.

Olaya karıştığı belirlenen Tuna Ş. ise  kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayda tabanca kullanan Bünyamin G. ile olayda yaralanan Erol İ.’nin MAŞTİ’de esnaf olmadıkları ve poliste suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. mehmet dedi ki:
    23 Aralık 2017, 17:55

    texas sa hoş geldiniz kovboylar.

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  2. malatya otogar dedi ki:
    23 Aralık 2017, 15:46

    biriside cıkıp demiyo o kapıdaki makinalar 1 senedir alındı neden çalışmıyo kapıda neden güvenlik yok silahla içeri nasıl giriyolar

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    1. gokler789 dedi ki:
      23 Aralık 2017, 17:47

      işte güzel bir tespit tebrikler kardeşim belediye ancak çakırın boy boy resimlerini asar her yere böyle gerekli olan cihazları alır görsel olarak etrafa koyar çürüsün diye kullanmak insanların hizmetine sunmak belediyenin icraatında malesef yok

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  3. levent dedi ki:
    23 Aralık 2017, 13:32

    bişey olmaz 3 gun sonra cemaat kurulur

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    1. Enes dedi ki:
      23 Aralık 2017, 22:14

      👍👍

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  4. denlz dedi ki:
    23 Aralık 2017, 12:25

    Malatya Teksas oldu hayırlı olsun

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  5. Ali dedi ki:
    23 Aralık 2017, 12:02

    On dakka once hastanedese birbirine sktlar

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  6. murat dedi ki:
    23 Aralık 2017, 11:11

    3. sayfa ve asayiş haberlerinde adana’yı sollayacağız anlaşılan. yazık bu şehir böyle değildi, ne ara bu hale geldi?

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  7. Melekbabalı dedi ki:
    23 Aralık 2017, 10:58

    Vukuat çıkmayan bir maşti kalmıştı o da tamam oldu hayırlı olsun…

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  8. Emrah dedi ki:
    23 Aralık 2017, 09:52

    Memlekette birinin vurulmadigi gün yok maşallah.

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