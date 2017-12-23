MAŞTİ’de Silahlı Saldırı.. 1’i Ağır 2 Yaralı Var

Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ), gece iki grup arasındaki silahlı kavgada 1’ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayda silahı kullanan şüpheli, olay yerinden kaçamadan polis tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi daha arıyor.

-Olay yerinden geçen de yaralandı

Olay; saat 23.00 sularında MAŞTİ terminali içerisinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan iki grup MAŞTİ’de bir araya geldi. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Bünyamin G. adlı şahıs tabanca ile Erol İ.’ye ateş açarak yaraladı. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan Sefa E. ise kurşunun kolunu sıyırması sonucunda yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Erol İ. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilirken, kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan Sefa E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaralı Erol İ., Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan müdahalenin ardından gece saat 01.30 sularında yeniden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

-Biri yakalandı, biri aranıyor..

Olayın ardından kaçmaya çalışan Bünyamin G., MAŞTİ’de görevli polis ekiplerince kovalama sonucunda suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans MAŞTİ’ye yönlendirildi.

Olaya karıştığı belirlenen Tuna Ş. ise kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayda tabanca kullanan Bünyamin G. ile olayda yaralanan Erol İ.’nin MAŞTİ’de esnaf olmadıkları ve poliste suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com