MASKİ’de Yangın Tatbikatı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü personeline İtfaiye Ekipleri tarafından “Yangın Eğitimi” verildi. Eğitimin ardından MASKİ personeliyle “Yangın ve Tahliye Tatbikatı” yapıldı.

İtfaiye Haftası olması nedeniyle eğitimler düzenleyerek Yangın ve Tahliye Tatbikatı yaptıklarını belirten İtfaiye Eğitim Amiri Seyfullah Soylu MASKİ Genel Müdürlüğü konferans salonunda yangın eğitimi vererek yangın anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri ayrıntılı bir şekilde anlattı. Her ev ve iş yerinde yangın söndürme tüpünün olması gerektiğini ifade eden İtfaiye Eğitim Amiri Seyfullah Soylu yangın söndürme tüplerinin kullanımı hakkında bilgi verdi. İtfaiye amirinin ayrıntılı sunumunun ardından kurumun bahçesinde Yangın ve Tahliye Tatbikatı yapıldı. MASKİ’de görevli personellerin bina tahliyesi ile başlayan tatbikat, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi ve binada mahsur kalan personellerin 40 metre uzunluğundaki itfaiye merdiveniyle kurtarılması ile devam etti. Yangın anında yangına doğru müdahaleyi göstermek için İtfaiye çalışanlarının yaktığı ateşin nasıl söndürmesi gerektiği uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Gerçekleştirilen tatbikat sonrası personele yangın söndürme eğitimi verilerek tatbikat tamamlandı.

“Her Ev ve İşyerinde Mutlaka Yangın Tüpü Olmalı”

İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, “ Arkadaşlarımın vermiş olduğu eğitimde bir yangın tüpünün yangın söndürmedeki hızını ve ne kadar önemli olduğunu gördük. Çıkan bir yangında ilk 5 dakikada sıcaklık 540 °C’ye çıkar. İlk 5 dakikada doğru müdahale edilmediği takdirde yangın hızlı bir şekilde büyür. Bu zaman diliminde vatandaşlarımız hızlı ve etkili bir şekilde ilk müdahaleyi yapabilirse can ve mal kaybını önleyebilirler. Doğru müdahaleyi yapabilmek için her ev ve işyerlerinde, araçlarda mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır. Yangın söndürme tüpü en hızlı ve etkili yangın söndürme şeklidir. Bir anda oluşabilecek felaketleri önlemek hepimizin elinde. Katılımlarından dolayı MASKİ personeline teşekkür ediyorum. Tüm itfaiyeci arkadaşlarımın İtfaiye Haftasını kutluyorum.” dedi.

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