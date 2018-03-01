MASKİ’den İlçelerde de ‘Kayıp-Kaçak’ Araması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Arapgir, Darende, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde 63.600 metrelik hattı tarayarak 12,4 lt/sn suyu sisteme kazandırdı.

Malatya merkezde su tesisatı borularının zaman içinde yıpranması, bağlantı yerlerinin hasar görmesi, şebeke borularının kullanım ömrünü doldurması gibi nedenlerden kaynaklı fiziki su kayıp-kaçaklarını tespiti yapan MASKİ, Kayıp kaçak ile mücadelesine ilçelerde de başladı. İlçelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Fiziki kayıp kaçakla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında Malatya merkezin yanı sıra ilçelerde de fiziki kayıp kaçak taramaları yapmaya başladık. Arapgir, Darende, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde toplamda 63.600 metrelik şebeke hattını tarayarak kayıp kaçak tespitleri yaptık. Çalışmalar sonucunda 65 adet arıza tespit ettik. Arızalara müdahale sonucunda 12,4 lt/sn su sisteme kazandırdık. Bu rakam 1 günde yaklaşık 5600 kişinin su ihtiyacını karşılayacak kadardır. Amacımız Malatya merkez ve ilçelerinde fiziki kayıp kaçak taraması yaparak, fiziki kayıp kaçak oranını Avrupa standartlarına getirmek. Malatya merkez Battalgazi, Yeşilyurt İlçeleri ve diğer 11 ilçede şebeke hattı tarama çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

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