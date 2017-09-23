MASKİ’den Muhtarlara Bilgilendirme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Darende Öğretmenevinde yapılan toplantıda konuşan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kaya, ilçede yaptıkları hizmetlerle ilgili muhtarlara bilgi verdi, 2017 yılında yapılan yatırımları anlattı.

Kaya, suyun yönetiminin düzgün yapılabilmesi adına tüm vatandaşların en kısa sürede abone olması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Kırsalda ve ilçe merkezimizde yaptığımız çalışmalarla susuzluğa karşı çözümler üretiyoruz. Altyapı çalışmalarına ağırlık vererek sağlıklı yeni hatlar yapıyoruz. Su ve kanalizasyon sorunlarının olmadığı bir Darende için çalışıyoruz. Muhtarlarımızdan anlayış bekleyerek taleplerin giderilmesi noktasında sabırlı olmalarını istiyoruz.”

Akçatoprak Mahalle Muhtarı Mahmut Perçin toplantının dilek ve temenni kısmında söz alarak, şöyle devam etti:

“66 muhtarın ortak görüşü, Gökpınar olmaz ise ilçemizin su ihtiyacı çözülmez. Gökpınar projesi ile 18 mahallenin içme suyu sorunu çözülmüş olur. Sonrasında da diğer mahalleler için çözüm üretilir. Taşıma suyla değirmen çalıştırmaya kalkmayalım kalıcı çözümler üretelim.”

Toplantıya MASKİ yetkililerinin yanı sıra, Darende ilçe Belediye Başkan Vekili Murat Doğan, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

AA