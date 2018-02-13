MASKİ’nin Uygulaması Ankara’ya Örnek Oldu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken, Melih Gökçek’in istifa etmesinden sonra başlatılan yeniden yapılanma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne getirilen hemşehrimiz Prof. Dr. Cumali Kınacı, ASKİ ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MASKİ) çalışmalarını övdü. MASKİ’nin çalışmalarını Ankara ile kıyaslayan Prof. Dr. Kınacı “Çok fazla işimiz var” dedi.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MASKİ’nin uygulamaya başladığı alt yapı bölge uygulamaları ile su kayıp ve kaçaklarının azaltılması alanında başarılı bir performans gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Kınacı, “2014 yılında kurulan Malatya MASKİ, yaptığı alt bölge uygulamaları ile su kayıp ve kaçaklarını büyük oranda azalttığı gibi aylık arıza sayısını da yaklaşık 10’dan 1’e düşürdü. Ankara’da yapılacak laf değil, çok fazla iş var; hepimiz bugün varız yarın yokuz. Lütfen işimize bakalım” dedi.
MASKİ’nin uygulaması Ankara’ya örnek oldu
MASKİ’nin Malatya’da uygulamaya başladığı ‘Su Şebekelerinde Alt Bölgeler (DMA) uygulaması sayesinde entegre basınç yöntemine geçerek su kayıp ve kaçak oranını düşürmenin mümkün olduğunu da belirten Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Bu yöntem sayesinde küçük bir bölgenin suyunu keserek arızayı gidermek mümkündür. ASKİ entegre basınç yönetimine geçiş çalışmalarına başlamıştır” açıklamasını yaptı.
Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
MASKİ çok güzel işler yapıyor, suyun duayenlerinden Cumali hoca böyle bir açıklama yapması, herşeyi gösteriyor. Kısacası hakkı teslim etmiş.
MASKİ KENDİNİ BU KADAR ÖVECEĞİNE 3 GÜNDÜR BOSTANBAŞI ŞEHRİSTAN EVLERİ ÖNÜNDE 3 GÜNDÜR SU PATLAMIŞ DAHA ONU YAPMAYA GELECEKLER HERGÜN YOLDAYIZ DİYORLAR İNŞALLAH GELİRLER MASKİ MÜDÜRLĞÜ HERHALDE ANKARADA İNŞALLAH GELİR YAPARLAR
Kış günü yeşiltepede halen sular kesiliyor insan bilgi verir ama nerdee
Güzelllll , afferim maski..
Murat im bu bir başarı her işte başarılı olunamayacağını hayat sana öğretmemiş işler her zaman hesaplandigi gibi sonuçlanmaz
eger yaptigin isin hakkini verirsen her iste basarili olursun mehmetim hayat bana bunu öğretti..senin düşüncen biraz “öğrenilmiş caresizlik” …bak senin icin öğrenilmiş çaresizliğin tanimini yazayım:
Öğrenilmiş çaresizlik, genelde kişilerin bazı durumlarda çok sayıda başarısızlık yaşayarak tekrar yapsa da olayların kendi kontrolünde olmadığını, o konuda bir daha asla başarıya ulaşamayacağını düşünüp, bir daha deneme cesaretini kaybetmesidir.
Bu ovunulecek bir durum degil ki.. Gerekli calışmalar yapıldıktan sonra olması gereken budur zaten. Fakat su guzel ülkemize bakin ki calışma yaptıktan sonra ariza olmaması süprizle karsilanmis ve övünülmüş..ilginc…