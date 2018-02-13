Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken, Melih Gökçek’in istifa etmesinden sonra başlatılan yeniden yapılanma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne getirilen hemşehrimiz Prof. Dr. Cumali Kınacı, ASKİ ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MASKİ) çalışmalarını övdü. MASKİ’nin çalışmalarını Ankara ile kıyaslayan Prof. Dr. Kınacı “Çok fazla işimiz var” dedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MASKİ’nin uygulamaya başladığı alt yapı bölge uygulamaları ile su kayıp ve kaçaklarının azaltılması alanında başarılı bir performans gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Kınacı, “2014 yılında kurulan Malatya MASKİ, yaptığı alt bölge uygulamaları ile su kayıp ve kaçaklarını büyük oranda azalttığı gibi aylık arıza sayısını da yaklaşık 10’dan 1’e düşürdü. Ankara’da yapılacak laf değil, çok fazla iş var; hepimiz bugün varız yarın yokuz. Lütfen işimize bakalım” dedi.

MASKİ’nin uygulaması Ankara’ya örnek oldu

MASKİ’nin Malatya’da uygulamaya başladığı ‘Su Şebekelerinde Alt Bölgeler (DMA) uygulaması sayesinde entegre basınç yöntemine geçerek su kayıp ve kaçak oranını düşürmenin mümkün olduğunu da belirten Prof. Dr. Cumali Kınacı, “Bu yöntem sayesinde küçük bir bölgenin suyunu keserek arızayı gidermek mümkündür. ASKİ entegre basınç yönetimine geçiş çalışmalarına başlamıştır” açıklamasını yaptı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com