MASKİ’ye Sistematik Hangar

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehrin altyapı çalışmalarında her türlü ihtiyaçların karşılanacağı malzemelerin sistematik bir şekilde muhafaza edildiği, 13 bin 500 metrekarelik açık alan ve 10 bin 500 metrekarelik kapalı alanıyla toplamda 24 bin metrekarelik devasa bir hangar hizmet vermeye başladı.

Dr. Özgür Özdemir: Modern Depolama sistemi

Son teknoloji ile kurmuş olduğu modern altyapı çalışmalarında, hemşerilerimize daha kaliteli hizmet vererek 2071 hedefi doğrultusunda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ve 24 bin metrekarelik hangarıyla, altyapı çalışmaları için kullanılan malzemelerin muhafaza edildiğini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “İhale ve doğrudan temin yoluyla alınan malzemeler bağımsız laboratuvarlar ile kalite testlerine tabi tutuluyor. Bu kalite testlerinden geçerek tam not alan malzemelerin her birine farklı olmak üzere kodlar veriliyor ve bu kod sayesinde takibi gerçekleştirilerek sistemli bir şekilde hangarda raflarda muhafaza ediliyor. Şuana kadar 1,835 adet malzemenin kaydını oluşturup takibini gerçekleştiriyoruz. Bu sistem sayesinde hangarda bulunan malzemelerin stok takibini gerçekleştirerek alınan malzemelerden minimum seviyeye ulaşanlar için sistem tarafından uyarı veriliyor. Sistemin minimum seviyeye ulaşan malzeme için uyarmasının ardından hemen gerekli satın alma işlemini gerçekleştiriyoruz. İlgili birimlerin malzeme ihtiyaçlarına göre fiş karşılığında ürünler teslim edilerek malzemelerin çıkışları sistem üzerinde günlük yapılır. Kayıt sistemiyle de malzemenin neden alındığı, hangi birimin aldığı, nerede kullanıldığı belli oluyor. Sistemde hangi Daire Başkanlığı ne kadar malzeme kullanmış takibini gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

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