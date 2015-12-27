MAŞTİ’de Alkol Kontrolü
Malatya’da uzun yol otobüs şoförleri alkol muayenesinden geçirildi.
MAŞTİ Şehirlerarası otobüs giriş çıkış noktasında bulunan polis kontrol merkezi, uzun yol otobüs şoförlerine alkol muayenesinde bulundu. Yolcuların güvenli yolculuk yapabilmeleri açısından gerçekleştirilen alkol muayenesinde alkollü sürücüye rastlanmadı. Sürücülerinin alkolsüz çıktığı haberini alan yolcuların bazıları ise kendilerini görüntüleyen kameralara el sallayarak, güler yüzlü bir şekilde Malatya’dan ayrıldılar.
Polis Kontrol Merkezi’nin bundan sonrada bu tür uygulamaları sık sık yapacakları kaydedildi.
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