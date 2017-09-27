MAŞTİ’de Eylem!.. Kullanmama Kararı Aldılar

Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ)’nde bulunan esnaflar ve otobüs firmaları, otogarda bazı sıkıntılar yaşadıklarını ve bu sıkıntıların çözülmediğini iddia ederek, sorunlar çözülünceye kadar otogarı kullanmama kararı aldıklarını söylediler.

MAŞTİ’de bulunan otobüs firmalarının yetkilileri ve esnaflar, eski otogar yönetiminin değişmesi ile birlikte otogarda bazı sıkıntıların baş gösterdiğini ve bu sıkıntıların çözülmediğini ileri sürerek, otogarı kullanmama eylemi başlattılar. Firma yetkilileri, sorunları çözülünceye kadar yolcu indirme ve bindirme işini otogar dışında yapacaklarını dile getirdiler.

Esnaflar ve firmalar adına bir açıklama yapan bir otobüs firması yetkilisi Mutlu Doğu, “Bizim otogarımızda, esnafın ve firmaların sorunları ile ilgilenen ve otogarın sorunlarını çözmeye çalışan bir otogar amirimiz vardı. Ancak 1 yıl önce görevden alındı. O görevden alındıktan sonra bizler gerekli mercilere gittik ve bu kişinin yeniden göreve iade edilmesini istedik. Çünkü biz amirimizden memnunduk. Bizim her türlü sıkıntımızla ilgileniyordu. O gittikten sonra sorunlarımız attı. Ama maalesef bizi dinleyen olmadı ve amirimizi göreve iade edilmedi. Şimdi bizim birçok sıkıntımız var. Bunların en başında otogar içinde klimaların yetersiz olması geliyor. Çok sıcak bir yaz mevsimi geçirdik yaz boyunca klimalar çalışmadı, bazı yerlerde de yetersiz çalıştı. Biz buraya senede 350-400 bin kira ödeyen esnaflarız dolayısıyla bunun karşılığını istiyoruz. Bunun yanında yolcu indirme-bindirme peronları yetersiz. Buradaki esnafların kullandığı personel otoparkı MOTAŞ’a verildi. Bize de daha büyük bir otopark sözü verildi ama yapılmadı. Yine bizim mevcut emanet depolarımız aldılar bize prefabrike yer yaptılar. Orada da çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Yerimizi küçük, müşterilerimiz şikayetçi. Bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz. Aksi takdirde firmalar olarak artık otogarı kullanmayacağız” şeklinde konuştu.

Firmaların ve esnafların eylemine destek veren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu(TOFED) Malatya İl Başkan Yardımcısı Ayhan Gönültaş ise, otogara giriş çıkışın yetersiz olmasından dolayı çoğu zaman trafiğin kilitlendiğini ileri sürerek, eski Otogar Amirinin görevine iade edilmesini istedi.

Yeni otogar yönetiminden memnun olmadıklarını söyleyen Gönültaş, sorunların çözülmemesi durumunda otogarda bulunan esnafların ve firmaların büyük mağduriyet yaşayacağını savundu.

İha