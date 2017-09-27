MAŞTİ’de Eylem!.. Kullanmama Kararı Aldılar
Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ)’nde bulunan esnaflar ve otobüs firmaları, otogarda bazı sıkıntılar yaşadıklarını ve bu sıkıntıların çözülmediğini iddia ederek, sorunlar çözülünceye kadar otogarı kullanmama kararı aldıklarını söylediler.
MAŞTİ’de bulunan otobüs firmalarının yetkilileri ve esnaflar, eski otogar yönetiminin değişmesi ile birlikte otogarda bazı sıkıntıların baş gösterdiğini ve bu sıkıntıların çözülmediğini ileri sürerek, otogarı kullanmama eylemi başlattılar. Firma yetkilileri, sorunları çözülünceye kadar yolcu indirme ve bindirme işini otogar dışında yapacaklarını dile getirdiler.
Esnaflar ve firmalar adına bir açıklama yapan bir otobüs firması yetkilisi Mutlu Doğu, “Bizim otogarımızda, esnafın ve firmaların sorunları ile ilgilenen ve otogarın sorunlarını çözmeye çalışan bir otogar amirimiz vardı. Ancak 1 yıl önce görevden alındı. O görevden alındıktan sonra bizler gerekli mercilere gittik ve bu kişinin yeniden göreve iade edilmesini istedik. Çünkü biz amirimizden memnunduk. Bizim her türlü sıkıntımızla ilgileniyordu. O gittikten sonra sorunlarımız attı. Ama maalesef bizi dinleyen olmadı ve amirimizi göreve iade edilmedi. Şimdi bizim birçok sıkıntımız var. Bunların en başında otogar içinde klimaların yetersiz olması geliyor. Çok sıcak bir yaz mevsimi geçirdik yaz boyunca klimalar çalışmadı, bazı yerlerde de yetersiz çalıştı. Biz buraya senede 350-400 bin kira ödeyen esnaflarız dolayısıyla bunun karşılığını istiyoruz. Bunun yanında yolcu indirme-bindirme peronları yetersiz. Buradaki esnafların kullandığı personel otoparkı MOTAŞ’a verildi. Bize de daha büyük bir otopark sözü verildi ama yapılmadı. Yine bizim mevcut emanet depolarımız aldılar bize prefabrike yer yaptılar. Orada da çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Yerimizi küçük, müşterilerimiz şikayetçi. Bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz. Aksi takdirde firmalar olarak artık otogarı kullanmayacağız” şeklinde konuştu.
Firmaların ve esnafların eylemine destek veren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu(TOFED) Malatya İl Başkan Yardımcısı Ayhan Gönültaş ise, otogara giriş çıkışın yetersiz olmasından dolayı çoğu zaman trafiğin kilitlendiğini ileri sürerek, eski Otogar Amirinin görevine iade edilmesini istedi.
Yeni otogar yönetiminden memnun olmadıklarını söyleyen Gönültaş, sorunların çözülmemesi durumunda otogarda bulunan esnafların ve firmaların büyük mağduriyet yaşayacağını savundu.
İha
Çalışmak istemeyen varsa çalışmayabilir. Kimseyi orada zorla çalıştırmıyorlar. Verdiğiniz kira ile personel giderleri bile çıkartılamaz.
Yasa Gereği Otogar Dışından Otobüs Kaldırmak Yasak Diye Biliyorum Korsan Otobüsçülüğe Girer. Bu Arada Maştimiz Gayet Yeterli. En Az 20 Yıl Daha Malatya ya Ve Malatyalıya Hizmet Verebilicek Kapatesidedir. . .
Firma yetkilisi MAŞTİ’nin sorunlarını bıraksın da firmayı iyi yönetsin ve yöneticiliği yaptığı firmayı hak ettiği yere getirsin.
– Kim gidi, nere gidi?!
– Otobüsçüler gidi ağam!
– Sen ne diyirsen oğlum! Otobüsçülerin nerede görülmüştür yürüdüğü?!
BİRAZ ÜSTÜNE GİDİN OTOGARDA NELER DÖNÜYOR GÖRECEKSİNİZ.
20 yıl olmadı o otogarın yapımı… Türkiye’nin neredeyse 3.-4. büyük otogarı idi o yıllarda. Sağı solu ranta gitti zamanla. Arkasına trambüs garajı… Son bir kaç aydır, fark ettik ki girişlere konulan turnikelerin para-pul hesabı ile alakalı olduğunu. İnsanların sosyal alanlarına giriş-çıkışına para vermekte nedir demiştik Araştırma hastanesine girerken, şimdi Otogarda aynı adaletsizlik. Bakın bu gün açıklandı, aracı olanların MTV’sine 2018’de %40 zam yapılacak diye… Almayı bilenler vermesini de bilmeliler! ve bunlara haddini bildirecekler de Bu gün o otogarda eylem yapan esnaflar gibi, bizler olacağız. Saygıyla…
bir sene önce görevden alınan bir memur için tüm otogar eylem yapıyor yanlış başka bir şey var bu işte