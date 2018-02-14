MAŞTİ’de Polis Denetimi
Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MASKİ) polis ekiplerince genel uygulama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinden oluşan 14 ekip ve 50 polisin katılımıyla yolcular, otobüsler ve yolcu bagajlarında arama yapıldı.
Polis ekiplerince 85 kişinin kimlik ve üst kontrolü yapılırken, haklarında tehdit ve basit yaralama suçlarında arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri, MAŞTİ’deki umuma açık bütün noktaları tek tek aradılar.
MAŞTİ’deki denetimlerin bundan sonrada aniden şok uygulamalarla devam edeceği öğrenildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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Sık sık yapılmalı.
günaydın polis teşkilatına.. Yalnız biraz geç kaldılar. !!!
maştide hızlı gardaşım,orada olanı geleni hızlılar ..