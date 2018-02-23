MASTÖB Kadın Kollarında Kongre

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şubesi Kadın Kolları Başkanlığına Saadet Alay seçildi.

Daha önce atamayla göreve getirilen Saadet Alay, MASTÖB Malatya Şube binasında gerçekleştirilen kongre ile üyelerin oyunun tamamını alarak Başkanlığa seçildi.

Kongrede kısa bir konuşma yapan MASTÖB Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, MASTÖB’ün tüm toplumu kucaklayan, ayrıştırmayan ve ötekileştirmeyen bir aile olduğunu ifade ederek, “Tabi ki bu ailenin fertleri topluma örnek olması, referans olması gereken insanlardan oluşmalıdır. MASTÖB Malatya Şubesi de diğer şubelerimiz gibi bulundukları illerde bütün Sivil Toplum Örgütlerine örnek bir yapıdır. Sizler de bu yapının mihenk taşlarısınız. Siz kadınlarımız, annelerimiz, ablalarımız toplumun örnek insanlarısınız. Çünkü nesilleri sizler yetiştiriyorsunuz. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ediyor, Sadet Alay Başkanıma ve yönetimine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

MASTÖB Malatya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Saadet Alay ise, kendisine olan güveni boşa çıkartmayacağını aktararak, “Ben bu teklif ilk tebliğ edildiğinde seve seve bu teklifi kabul ettim. MASTÖB ailesinin bir parçası olmak benim için bir onurdur. Çünkü burada siyaset üstü bir oluşum var. Burada Malatyamızın tüm insani zenginlikleri var. Bizler bu MASTÖB çatısı altında farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, kardeşçe, birlik ve beraberliğimizi paylaşıyoruz. İnşallah bundan sonrada geçmişte yaptığımız çalışmaları arttırarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kongremizin Malatyamıza ve MASTÖB’ümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından MASTÖB Kadın Kollarının yaptığı faaliyetler okunarak yeni yönetimin seçimine geçildi. Tek liste halinde girilen seçime Saadet Alay oyların tamamını alarak MASTÖB Malatya Şube Kadın Kolları Başkanı oldu.

MASTÖB Malatya Kadın Kolları Yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Saadet Alay, Semira Aktaş , Zekine Kiraz , Özlem Orta , Güler Özgül , Necla Bozdağ , Sermin Akkartal.

iha