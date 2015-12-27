MASTÖB Tartışması

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) çatırdamaya başladı. Malatya Eğitim Vakfı (MEV), “İnönü’ye sahip çıkma” girişimine karşı çıkan birlikten ayrılma kararı aldı. MASTÖB Başkanı Celal Karahan ise, MEV’in birlik üyesi olmadığını bildirdi.

Başkanlığını İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Mesut Parlak’ın yaptığı Malatya Eğitim Vakfı’nın, MASTÖB’den ayrılma kararı, “Malatya Eğitim Vakfı / Yönetim Kurulu’nun 10 Mayıs 2010 tarih ve 151 nolu toplantısının 4.GÜNDEM maddesinde, Vakfın üyesi olduğu MASTÖB (Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği) den ayrılması kararı alınmıştır.” açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

İstanbul merkezli olarak kurulan ve Malatya’nın en önemli sivil toplum örgütü ve lobi kuruluşlarından biri olarak bilinen Malatya Eğitim Vakfı’nın, bu kararı almasında, vakıf başkanı Parlak’ın, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hemşehrimiz İsmet İnönü’yü Hitler’e benzetmesine tepki gösteren açıklamasının ardından, MASTÖB’ün “güncel siyasette etkili bir güce karşı bu tepkinin gösterilmesini eleştirmesi”, tartışma yaratmıştı.

“ÜYEMİZ DEĞİL..”

Bu arada, Malatya Eğitim Vakfı’nın MASTÖB’den ayrılma kararını açıklaması üzerine MASTÖB Başkanı Celal Karahan, vakfın zaten birliğin üyesi olmadığını söyledi.

Karahan, MEV Başkanı Prof.Dr. Parlak’ın birliğe kişisel üyeliğinin olduğunu bildirdi.

Bu arada MASTÖB’den Genel Başkan Celal Karahan imzasıyla yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İstifa ettiklerini ilan edip, kendi sitelerinde ve bazı medya kuruluşlarında haber olan gündem ile ilgili birliğimiz açıklama yapma gereği duymuştur.

Malatya Eğitim Vakfı ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği kurumsal olarak (MASTÖB) birliğimizin üyeleri değillerdir.

Bu sebep ile Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliğinden (MASTÖB) istifa etmelerine gerek yoktur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

“TÜZEL ÜYELER” YOK!..

Öte yandan, MASTÖB’ün resmi internet sitesi olan www.mastob.org.tr’nin ana sayfasındaki uzantılar sütununda, “TÜZEL ÜYELERİMİZ” bölümüne link verilmemesi ve tüzel üyelerin kim olduğuna ilişkin bilgi kaynağının devre dışı bırakılmış olması dikkat çekti.