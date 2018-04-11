“Matematiksel Olarak Garantilemeliyiz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli sol bek oyuncusu Aly Cissokho, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını 3 puanla tamamlayarak, puanlarını 40’a çıkarıp, kümede kalmayı matematiksel olarak garantilemek istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir deplasmanında aldıkları 1-0’lık mağlubiyetle ilgili değerlendirmede bulunan Cissokho, “Bugün itibariyle birinci olan bir takımla oynadık, çok iyi bir takım ile oynadık. Çok yetenekli oyunculara sahip bir takım ile oynadık. Teknik kapasiteleri çok yüksek. Elimizden geleni yaptık. Ama böyle takımlarla oynadığınızda biraz sıkıntı çekiyorsunuz” dedi.

Tecrübeli oyuncu, Süper Ligi üst sıralarda tamamlamak istediklerini belirterek, şunları söyledi: “Öncelikle Galatasaray ile Kayserispor maçında alınan iki galibiyet bizi ilk yarının sonuna yukarı doğru çıkarttı. Bunlar çok iyi galibiyetlerdi, bunu daha iyi anlıyoruz şuan. Şuan en küme düşme potasındaki takımlarla aramızda 9 puanımız var. Hocamızın her zaman söylediği gibi ciddiyeti ve disiplini elimizden bırakmamız gerekiyor. Bizde sezonu en iyi şekilde bitireceğiz üst taraflarda”

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının kendileri için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Cissokho, “Çok önemli bir maç bizim için. 3 puan almamız gereken bir maç. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli. Alanyaspor maçında 3 puanı alıp 40 puana çıkarsak, matematiksel olarak rahatlarız” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi