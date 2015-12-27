Mavi Kapaklarla Gelen Yardım..



Malatya’da bir mağaza, doğuştan yürüme engelli 8 yaşındaki Muhammed’e tekerlekli sandalye hediye etti. Küçük Muhammed, okuluna tekerlekli sandalye ile gidebilmenin mutluluğunu yaşayacak.



Malatya Park alış veriş mağazası içerisinde hizmet veren MİGROS mağazası, topladığı mavi kapaklardan elde ettiği gelirle 8 yaşındaki Muhammed Karayiğit’e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.



Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şubesi’nde gerçekleştirilen akülü tekerlekli sandalye teslim töreninde konuşan Sakatlar Derneği Malatya Şube Başkanı Ali Haydar Koyun, “6 ay önce MİGROS mağazası Malatya Müdürümüz Fatih Dokumacı ile Malatya Park’ın 26 engellimize tekerlekli sandalye hediye etme gününde tanıştık. Mavi kapak toplayıp bir tekerlekli sandalye alma fikrini bizlere ilettiler. Biz de bu konuda kendilerine destek vereceğimizi ilettik. Ve toplanan kapaklar sonucunda elde edilen gelirle alınan akülü sandalye 8 yaşındaki Muhammed Karayiğit’e hediye edildi” ifadelerini kullandı.



MİGROS Malatya Mağazası Müdürü Fatih Dokumacı, anlamlı bir çalışma yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, kampanyayı devam ettireceklerini söyledi. Müşterilerin kampanyaya sahip çıktığını aktaran Dokumacı, “6 ay önce başlattığımız bu kampanyaya müşterilerimiz sahip çıktı. Müşterilerimize teşekkür ediyorum. Bu kampanyayı devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.



Engelli vatandaşlar için yeni bir kampanya daha başlatacaklarını kaydeden Dokumacı, “Engelli vatandaşlarımızın evlerine nasıl ürün teslim edebiliriz, bununla ilgili bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızda en kısa zamanda sonuçlanacak” diye konuştu.



Malatya Park Mağaza Müdürü Ali Günaçar da, 8 yaşındaki Muhammed’i Malatya Park’ta ağırlayacaklarını bildirerek, “Yakışıklı bir evladımızın mutlu gününde yanında olmak, bizleri çok gururlandırdı. Biz de Muhammed’i alışveriş mağazamızda ağırlayacağız ve kendisiyle dolu dolu bir gün geçireceğiz” dedi. Akülü sandalyeye kavuşan Muhammed ise arabayı veren herkese teşekkür ederek, ileride trafik polisi olmak istediğini söyledi.



Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

