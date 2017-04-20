Babası Jim’i kaybettikten sonra annesi Molly ile yeni bir şehre taşınan Max McGrath (Ben Winchell), buradaki insanların babası hakkında çok şey bildiğini anlayınca babasının eski bir dostu olan Dr. Miles Edwards’a (Andy Garcia) başvurur. Onun yardımıyla babasının çok önemli bir keşfin eşiğinde olduğunu öğrenir. Bu çalışmaları incelerken vücudundaki enerjiyi maksimum verimle kullanma becerisini edinir ve sonrasında Steel adında küçük bir yaratıkla karşılaşır. Steel ile birleştiğinde Max Steel adında çok güçlü bir süperkahramana dönüşen Max, kötüleri alt etmek ve geçmişindeki sırları öğrenmek için harekete geçer.

Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017

Yapımı : 2016 – ABD

Tür : Aksiyon , Macera

Süre: 92 Dak.

Yönetmen : Stewart Hendler

Oyuncular : Ben Winchell , Maria Bello , Andy Garcia , Ana Villafañe , Mike Doyle

Seslendirenler : Josh Brener

Senaryo : Christopher Yost

Yapımcı : Julia Pistor , Bill O’Dowd

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