Max Steel
Babası Jim’i kaybettikten sonra annesi Molly ile yeni bir şehre taşınan Max McGrath (Ben Winchell), buradaki insanların babası hakkında çok şey bildiğini anlayınca babasının eski bir dostu olan Dr. Miles Edwards’a (Andy Garcia) başvurur. Onun yardımıyla babasının çok önemli bir keşfin eşiğinde olduğunu öğrenir. Bu çalışmaları incelerken vücudundaki enerjiyi maksimum verimle kullanma becerisini edinir ve sonrasında Steel adında küçük bir yaratıkla karşılaşır. Steel ile birleştiğinde Max Steel adında çok güçlü bir süperkahramana dönüşen Max, kötüleri alt etmek ve geçmişindeki sırları öğrenmek için harekete geçer.
Vizyon Tarihi: 21 Nisan 2017
Yapımı : 2016 – ABD
Tür : Aksiyon , Macera
Süre: 92 Dak.
Yönetmen : Stewart Hendler
Oyuncular : Ben Winchell , Maria Bello , Andy Garcia , Ana Villafañe , Mike Doyle
Seslendirenler : Josh Brener
Senaryo : Christopher Yost
Yapımcı : Julia Pistor , Bill O’Dowd
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