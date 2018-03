Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu’da silahların susmasıyla gelen huzur ortamının yatırımların artmasına neden olduğunu belirterek, “Süreci baltalayan büyük bir vebalin altında kalacaktır” dedi.

Adıyaman’da 810 milyon TL’lik 74 eserin açılışı, Valilik meydanında düzenlenen törenle Başbakan Erdoğan tarafından yapıldı. Açılış öncesinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Adıyaman’daki çadır kentte kalan 5 yaşındaki Abdullah Nasır ise, “Selam olsun, başbakana selam olsun” adlı şiiri okudu. Ellerinde parti ve Türk bayrakları olan binlerce vatandaşa hitap eden Başbakan Erdoğan’ın konuşması sık sık sloganlarla kesildi. Başbakan Erdoğan, Adıyamanlıların kendilerine her zaman sahip çıktığını vurgulayarak, kendilerinin de 11 yıllık kesintisiz hizmetle milletin hizmetkarı olduklarını söyledi. AK Parti iktidarının millete ve ülkeye hizmet etmekten başka hiçbir gayelerinin olmadığını kaydeden Erdoğan, Adıyaman’da Gezi eylemcilerine ‘maya’lı gönderme yaptı. Erdoğan, “11 yıldan beri hizmet ve eser ürettim ve üretmeye devam edeceğiz. Biz sanal gündemlere takılıp kalmayacağız. Ve sanal gündemleri oluşturanlar zannettiler ki bizi meşgul edecekler. Gezici midir nedir bilemiyorum. Bunlar Adıyaman’a gelebildiler mi? Niye gelemediler. Maya sağlam maya. Yapay tartışmalara Adıyaman prim vermedi. Milletin enerjisini heba edenlerden olmadı. Ülkeye zaman kaybettiren, zarar veren, ellerinde molotof kokteylleriyle milletimin huzurunu kaçıranlardan olmadı. Ülkenin umudunu ve hayallerini örseleyen kirli işlerin iktidarı olmadık, olmayacağız. Tek derdimiz sizlere hizmet etmektir” dedi.

Sandığın demokrasinin namusu olduğunu belirterek CHP’ye göndermede bulunan Başbakan Erdoğan, “Sandık demokrasinin namusudur. Bu meydanlarda molotoflarla dolaşan gençlere sesleniyorum, onların ardında olan CHP ve onun milletvekillerine sesleniyorum. Eğer siz kendinize inanıyorsanız ve kendinize güveniyorsanız demokraside sandık bu işin namusudur. Sandığa hazırlanırsın, sandıktan netice alırsan bizde seni alkışlarız. Sandıktan netice alamıyorsan, başka yollara başvurma. Bunlar geçmişte darbecilerle el ele oldukları için darbe çağrısı yapıyorlar. Bunların derdi başka. Burası ne Mısır’dır ne Suriye’dir, çünkü Türkiye artık bu işin olgunluğuna ulaşmıştır. Dünyada demokrasinin örneği olan bir ülke sınıfındadır. Kimin ne hesabı varsa bunu sandıkta görmek zorundadır. Türkiye’de sandık sonuçlarını ayaklar altına alma dönemi artık kapanmıştır. Elinde güç olan, yetki olanların milleti yok sayma dönemi kapanmıştır. İşte halk burada, halka rağmen iktidar mümkün değildir. Milletin isteklerine, haklarına, taleplerine sırt dönme dönemi geçmişte kalmıştır” diye konuştu.

Ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayaklar altına aldıklarının altını çizen Erdoğan, “Bu topraklar üzerinde her ne yaşandıysa birlikte yaşadık. Hüznü, acıyı kederi birlikte yaşadık. Öyle dönemler oldu ki siz kendi anadilinizde telefonda dahi konuşamadınız. Kendi dilinizde şarkılarınızı dinleyemediniz. Siz ne yaşadıysanız farklı şekillerde, diğer yerlerde farklı zulümler yaşandı. Rengi ve şekli değişikti ama zalimin zulmü aynıydı. Biz 3 Kasım 2002 seçimleriyle bu zulme, acıya, ret ve inkar, asimilasyona son verdik. Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Roman, Boşnak kim olursa olsun hepsi bizim kardeşimizdir. Biz yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevdik. Bizi ayırmaya çalışanlara hiçbir zaman prim vermedik, vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi güçlü tuttuğumuz sürece bizi yıkamazlar. Her zaman dik durup dikleşmeyeceğiz. Böylede yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

“CHP TARİHİNDE KAÇ TANE CEMEVİ AÇMIŞTIR ARAŞTIRSINLAR”

Başbakan Erdoğan, Alevi-Sünni tartışması çıkarmak isteyenlere de, “Provokasyonlara aldırmayacak, kışkırtmalara gelmeyeceğiz. Kökü dışarıda olan, ipinin ucu Türkiye’de olan provokasyonlara gelmeyeceğiz. Alevi kardeşlerimize sesleniyorum. Ekim ayından itibaren ana muhalefet partisinin mensuplarının içinde olduğu çirkin kışkırtmalar, sokaklar yangın yerine çevrilmeye çalışılıyor. Kan akması için tahrikler yapılıyor. CHP maşa olarak kullanılıp Türkiye’de huzursuzluk çıkartılmak isteniyor. Soruyorum, tarihlerinde CHP döneminde araştırsınlar kaç tane cemevi açmıştır. Medyaya da sesleniyorum, araştırsınlar baksınlar. Ama bir de AK Parti iktidarı döneminde, Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kaç tane cemevi açılmıştır. Görecekler ki mukayese edilemeyecek desteği biz verdik. Bunlar daha Dersim’in hesabını veremedi. Şimdi ülkemi karıştırmak için, milletimizi birbirine düşürmek için tüm vilayetlerimizde huzursuzluk meydana getiriyorlar. Hukuk dışı eylemlere karşı, hukuk içi müdahaleyi Türkiye Cumhuriyeti yapacaktır. Kimse huzurumuzu kaçıramaz. Değerli halkımız can, mal, neslin, aklın güvenliği için yetki verdiniz. Şuanda yaptığım çalışmalar hep buna yöneliktir. Bu kirli tuzağa karşı, sabırlı, sağduyulu olmamız lazım. Türkiye geçmişte yaşadığı acıları bir daha yaşamasın istiyoruz. Karanlık geçmişe döndürmek isteyenlere asla fırsat vermeyiniz. Ekonomide dünyada en öne geçiyoruz rahatsız oluyorlar. Kahramanmaraş’ın, Çorum’un, Gazi Mahallesi’nin o derin acılarını tekrar yaşatmak isteyenlerin tuzaklarını bozmak zorundayız. Türkiye büyüdükçe her sorunu çözüyor ve mevcut her sorunu da mutlaka çözeceğiz. Ancak Türkiye’nin güçlenmesinden, büyümesinden rahatsız olanlara karşı, gençleri sokağa dökenlere karşı tavrımızı her zaman koruyacağız. Millet buna izin vermeyecek. Başımızı öne ermeyeceğiz, tuzaklara düşmeyeceğiz, aldanan ve aldatan olmayacağız. Benim başı açık ve başı örtülü kardeşlerim bu sokaklarda bu meydanlarda birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu’da silahların susmasıyla gelen huzur ortamının yatırımların da artmasına neden olduğunu ve bu huzur ortamını bozacakların büyük bir vebalin altında kalacağını kaydeden Erdoğan, “Hamd olsun aylardır bölgeden acı haberler gelmiyor, esnaf kepenk kapatmak zorunda kalmıyor, anneler evlatlarını gönül rahatlığıyla askere gönderiyor. Bu huzur ortamını bozan tarihi bir vebalin altında kalır. Güneydoğu’nun çocuklarının kanı üzerinden uyuşturucu yapan maşalar bunun altında kalırlar. Bu huzur ortamına sizler sahip çıkacaksınız. Şanlıurfalı, Mardinli, Bitlisli, Diyarbakırlı, Vanlı, Karslı ve bölgedeki tüm kardeşlerimiz buna sahip çıkacak. Buna sahip çıkınca bu huzur ortamı sürecek. Silahlar susacak, siyasetle çözeceğiz. En önemlisi de kardeşlik hukuku ile çözeceğiz” diye konuştu.

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İPE UN SERİYOR”

Konuşmasının son bölümünde Suriye ve Mısır konusuna değinen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Suriye’de bilinen 110 bin insan öldürüldü. Bu diktatör babasının varisi. Çünkü babası da geçmişte aynı katliamı 30 bin civarında yapmıştı. Bu babasını geçti. Şuan bilinin 110 bin. Dünya ne diyor; ‘Kimyasal silahla bin 700 kişi öldürüldü.’ Biz ne diyoruz. Konu sadece kimyasal silah mı? Kitlesel silahları niye gündeme almıyorsunuz. 110 bin kişi kitle imha silahlarıyla, yani helikopterler, tanklarla, toplarla, uçaklarla öldürüldü. Neticesi ölüm olan her şey hesaba çekilmelidir. Birleşmiş Milletler Konseyi hala karar veremedi. İpe un seriliyor. Gücü olanlar burada adım atmıyor. Türkiye’de ana muhalefet genel başkanı çıkıyor, ‘Barışa evet, savaşa hayır’ mitingleri yapalım diyor. Sen Çanakkale’de savaşa hayır dedin mi? O gün bizim yanımızda kimler vardı, Suriyeli, Bosnalı Müslüman kardeşlerimiz vardı. Dünyanın diğer ucundan gelen Müslüman kardeşlerimiz vardı. Bu birlik böyle birliktir. Şuan Türkiye’nin tek ses olması gerekiyor. Birlik olması, beraber olması gerekiyor. Burada yüz binlerce insanını öldüren, 7 milyon insanını göçmen haline getirenlere seslerini çıkarmayanlar bu ihanete ortak oluyorlar. Değerli kardeşlerim bu topluluk hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadı. Ama biz şuna inanıyoruz, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Mısır’da demokrasi darbe ile yıkılmıştır. Biz darbecilerin yanında olamayız. Biz Suriye ve Mısır halkının yanındayız. Zalimlerin ve darbeciler yanında değiliz. Bugüne kadar bunları nasıl söylediysek bundan sonrada böyle olacağız. Dik duracağız, hakkın yanı da olacağız, halkın yanında olacağız.”

Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler, birlikte açılış kurdelesini kesti. Açılışa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan beraberinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Çelik ve Menderes Türel, Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.