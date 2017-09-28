MAYDEF 4 Ekim’de Açılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından organize edilen 5. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı 4-8 Ekim 2017 tarihinde açılacak.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yanında açılacak olan Yapı ve Dekorasyon Fuarı ile ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

“Malatya’ya yerel hizmetler yapılmasından sorumlu olduğumuz kadar Malatya’nın bilinmesi, tanınması noktasında da önemli çalışmalar yapıyoruz” diyen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, fuarların bir kent için çok önemli olduğunu vurguladı.

Çakır, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizin birçok sektörün lokomotifi olan inşaat sektörü için yapılan düzenlemelere destek olmak ve dekorasyon alanında faaliyet gösteren firmalara kendilerini tanıtma, vatandaşlarımızın inşaat alanındaki yeniliklerden ve kampanyalardan haberdar olmaları hedefi ile belirtilen tarihlerde yapı fuarı planlanmıştır.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yanındaki 4.000 metrekarelik alanda yapılacak olan fuar kapsamında, yapı dekorasyon sektörünün tüm dallarında Türkiye’nin büyük markalarının Malatya ve Bölge Bayiliğini yapan 50 firmanın katılacağı fuarda, stant kurulum alanlarının tamamı firmalara tahsis edilmiş durumda.

4 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de açılacak olan 5. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı 8 Ekim Pazar gününe kadar her gün 11.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Malatyalı hemşerilerimiz yapı ve dekorasyon ile ilgili yenilikleri yerinde görme imkânına sahip olacak.”dedi.

EKİM AYI İÇERİSİNDE İKİ FUAR DAHA YAPILACAK

Ekim ayı içerisinde yapılacak olan diğer fuarlara da değinen Başkan Çakır, “12-15 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da Malatya Günleri fuarı düzenlenecek. Ankara Atatürk Kültür Merkezi iç alanında yapılacak olan fuarda Malatya’nın tarihi, kültürü, turizm ve sanayi potansiyelinin tanıtılmasının yanı sıra Malatya yemek kültürünün tanıtımının yapılacağı bir gıda ve yemek çadırı da kurulacak. Ziyaretçilere, konserler ve tüm etkinlikler 4 gün boyunca ücretsiz sunulacak.

20-29 Ekim tarihleri arasında ise ilimizde Yöresel Ürünler Fuarı açılacak. İlki 2015 yılında açılan ve Malatyalılar tarafından oldukça beğenilen yöresel ürünler fuarında bu yıl 38 ilden 100 firmanın katılımı beklenmektedir. 20 Ekim tarihinde saat 11.00’de açılacak ve 10 gün sürecek olan fuarımızda Türkiye’nin 7 bölgesinden lezzetler ve ürünler tanıtılıp satışa sunulacak. Gerek Malatya’da gerekse il dışında gerçekleştirilecek olan fuarlarımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com