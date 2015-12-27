Mayından ‘Kirpi’ Koruyacak

Son dönemlerde meydana gelen terör saldırılarında en çok kaybı mayın patlamasından veren Türk Silahları Kuvvetleri (TSK), Kirpi adı verilen yaklaşık 2 bin adet mayına dayanıklı zırhlı araç ve taktik tekerlekli araçları teslim almaya başladı

BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.den dün yapılan açıklamada, BMCnin, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi İcra Komitesinin 18 Aralık 2008de almış olduğu kararla, TSKnin ihtiyacı olan mayına dayanıklı zırhlı araç ve taktik tekerlekli araçları ihalesini aldığı anımsatıldı.

22 Nisan 2009da üretimine başlanan araçların ilk etabını oluşturan 2.5 ton (4×4), 5 ton (4×4), 10 ton (6×6) taktik tekerlekli araçların teslimatlarına başlandığı bildirilen açıklamada, BMCnin bu proje kapsamında 2.5 ton (4×4), 5 ton (4×4), 10 ton (6×6) ve mayına dayanıklı zırhlı araç olmak üzere yaklaşık 2 bin araç teslim edeceği belirtildi. 12 yıllık bir çalışmanın eseri olduğu belirtilen araçların, aracın balistik tehditlere ve mayına karşı yüksek koruma seviyesine sahip olması nedeniyle, gelecek her türlü tehdidi bertaraf ettiği kaydedildi.